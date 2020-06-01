Castelo registra segunda morte por coronavírus no município

O município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, registou a segunda morte pelo novo coronavírus. Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, um paciente de 76 anos, que residia no bairro Esplanada, teve a morte por Covid-19 confirmada na tarde deste domingo (31). A primeira morte na cidade aconteceu em março deste ano.
Segundo a Prefeitura de Castelo, o idoso de 76 anos foi atendido no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim. O paciente apresentava comorbidades e morreu na última sexta-feira (29). Porém, somente após investigação foi confirmada, no domingo, a morte por Covid-19. O óbito já consta no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
PREFEITO PEDE DISTANCIAMENTO SOCIAL E MÁSCARAS
É muito importante que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações, respeitem o distanciamento social e usem máscara. Esse é um período muito complicado e a contribuição de todos os castelenses é fundamental, solicitou o prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli.
Ao todo, a prefeitura informou que o município de Castelo já registrou 100 casos. Destes, 71 foram descartado, 21 foram testados positivos e 8 são considerados suspeitos. Dos casos confirmados, 17 foram curados, 2 estão em isolamento social e 2 morreram. Veja abaixo a ilustração dos casos divulgada pela prefeitura.