Susto

Carreta desengatada desce ladeira sozinha e destrói casas em Cachoeiro

Carreta estacionada desceu sozinha uma rua no bairro Ruy Pinto Bandeira e provocou um acidente na manhã desta quinta-feira (08)
Redação de A Gazeta

08 out 2020 às 15:56

Carreta carregada de granito acertou muro de casa Crédito: Internauta
Uma carreta desgovernada desceu sozinha uma ladeira no bairro Ruy Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (08). Na descida descontrolada, o veículo atingiu um carro e acabou batendo em duas casas. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido.
O acidente aconteceu por volta das 11h. Segundo a Polícia Militar, o motorista estacionou o veículo na rua, mas esqueceu de puxar o freio de mão. A carreta, que transportava granito, começou a descer sozinha. O motorista tentou entrar no veículo em movimento e sofreu ferimentos leves. 
Além de duas casas, carreta atingiu um carro estacionado Crédito: Redes sociais
A carreta atingiu um carro que estava estacionado, sem nenhum ocupante dentro, e seguiu até colidir com as duas casas. Uma delas teve o portão destruído.  Na outra, além do portão, o muro foi parar no chão. Segundo os vizinhos, que não quiseram gravar entrevista, não havia ninguém nas casas, pois os donos não residem em Cachoeiro de Itapemirim. 

