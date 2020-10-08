Carreta desengatada desce ladeira sozinha e destrói casas em Cachoeiro

Uma carreta desgovernada desceu sozinha uma ladeira no bairro Ruy Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (08). Na descida descontrolada, o veículo atingiu um carro e acabou batendo em duas casas. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido.
O acidente aconteceu por volta das 11h. Segundo a Polícia Militar, o motorista estacionou o veículo na rua, mas esqueceu de puxar o freio de mão. A carreta, que transportava granito, começou a descer sozinha. O motorista tentou entrar no veículo em movimento e sofreu ferimentos leves.
A carreta atingiu um carro que estava estacionado, sem nenhum ocupante dentro, e seguiu até colidir com as duas casas. Uma delas teve o portão destruído. Na outra, além do portão, o muro foi parar no chão. Segundo os vizinhos, que não quiseram gravar entrevista, não havia ninguém nas casas, pois os donos não residem em Cachoeiro de Itapemirim.