Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Cariacica pede ajuda para fazer inquérito sorológico no município

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou desistência da cidade para participar de testes da Covid-19, mas dará o suporte que vai garantir o trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 20:26

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:26

Data: 02/04/2020 - ES - Cariacica - Pandemia coronav?rus - Movimento de autom?veis na BR 262 - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Município de Cariacica, cortado pela BR 262, vai passar por nova etapa do inquérito sorológico Crédito: Vitor Jubini
Com equipe reduzida e necessidade de atender outras demandas, Cariacica recorreu à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para realizar o inquérito sorológico da Covid-19 no município. O trabalho seria iniciado nesta quarta-feira (22), mas em função da desistência da cidade, que foi anunciada pelo governo, houve mudança no cronograma - agora com data prevista para segunda (27).  A Sesa vai dar o suporte solicitado e Cariacica continuará no grupo de 13 municípios submetidos à nova investigação de casos de coronavírus. 
Procurada para explicar as razões para a desistência, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou, por nota, que não desistiu, mas sim tinha dificuldades na execução do trabalho. 
"Para desenvolver plenamente a pesquisa nas residências, a Semus precisa deslocar muitos profissionais da área. Portanto, para não comprometer o atendimento à população em tempos de pandemia de coronavírus,  solicitou ao governo um reforço de pessoal para atuar no inquérito", pontua.

Veja Também

ES já investiga casos suspeitos de reinfecção por coronavírus

Coronavírus: ES registra 2.256 mortes e passa de 71 mil casos

Coronavírus: ES ultrapassa marca de 50 mil curados

Questionada sobre as atribuições das equipes, a secretaria, ainda por nota, explicou que, desde a primeira etapa do inquérito sorológico - dividido em quatro fases, entre 13 de maio e 24 de junho - precisou diminuir as atividades em alguns equipamentos de saúde.  Para a pesquisa, considerada de extrema importância pelo município, foram disponibilizados sete médicos, nove enfermeiros, três dentistas, nove agentes comunitários de saúde e cinco agentes de combate às endemias. 
"Esses profissionais atuam em unidades de saúde e nas comunidades realizando consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico de emergência, cadastro da população. As demandas tratam-se de consultas, procedimentos, visitas. Para compor as equipes, o município também contou com voluntários de outras secretarias, que se revezaram entre as quatro etapas do inquérito, além de profissionais da área administrativa, que foram a campo", informa a Semus, apontando uma das razões para  a dificuldade de deslocar os profissionais que atuam nas unidades para fazer a pesquisa.

Veja Também

Vacina chinesa contra Covid-19 começará a ser testada amanhã em SP

Prefeituras no ES vão deixar de usar cloroquina para tratar a Covid-19?

Leitos Covid-19 poderão atender outras doenças a partir de agosto no ES

Além disso, o pedido de ajuda à Sesa para compor as equipes na nova etapa do inquérito sorológico se mostrou necessária porque, atualmente, a Semus tem 145 servidores afastados por se enquadrarem em grupos de risco para o coronavírus.
Cariacica é, atualmente, o único município da região metropolitana que permanece classificado com risco alto para a transmissão da Covid, conforme o mapa elaborado pelo governo a partir da avaliação dos indicadores da doença em cada cidade do Estado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados