Cariacica pede ajuda para fazer inquérito sorológico no município

Município de Cariacica, cortado pela BR 262, vai passar por nova etapa do inquérito sorológico Crédito: Vitor Jubini

Procurada para explicar as razões para a desistência, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou, por nota, que não desistiu, mas sim tinha dificuldades na execução do trabalho.

"Para desenvolver plenamente a pesquisa nas residências, a Semus precisa deslocar muitos profissionais da área. Portanto, para não comprometer o atendimento à população em tempos de pandemia de coronavírus, solicitou ao governo um reforço de pessoal para atuar no inquérito", pontua.

Questionada sobre as atribuições das equipes, a secretaria, ainda por nota, explicou que, desde a primeira etapa do inquérito sorológico - dividido em quatro fases, entre 13 de maio e 24 de junho - precisou diminuir as atividades em alguns equipamentos de saúde. Para a pesquisa, considerada de extrema importância pelo município, foram disponibilizados sete médicos, nove enfermeiros, três dentistas, nove agentes comunitários de saúde e cinco agentes de combate às endemias.

"Esses profissionais atuam em unidades de saúde e nas comunidades realizando consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico de emergência, cadastro da população. As demandas tratam-se de consultas, procedimentos, visitas. Para compor as equipes, o município também contou com voluntários de outras secretarias, que se revezaram entre as quatro etapas do inquérito, além de profissionais da área administrativa, que foram a campo", informa a Semus, apontando uma das razões para a dificuldade de deslocar os profissionais que atuam nas unidades para fazer a pesquisa.

Além disso, o pedido de ajuda à Sesa para compor as equipes na nova etapa do inquérito sorológico se mostrou necessária porque, atualmente, a Semus tem 145 servidores afastados por se enquadrarem em grupos de risco para o coronavírus.