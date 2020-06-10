Homenagem

Capital do ES será transferida para Domingos Martins por um dia

A alteração será feita na próxima sexta-feira (12) para homenagear o Patrono Domingos José Martins, herói capixaba que dá nome ao município da região Serrana

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:57
Sede da Prefeitura de Domingos Martins
Capital do Espírito Santo será tranferida para Domingos Martins na próxima sexta-feira (12) Crédito: Divulgação / Prefeitura Domingos Martins
Um decreto assinado nesta terça-feira (9) transfere, simbolicamente, a capital do Espírito Santo para o município de Domingos Martins no dia 12 de junho, sexta-feira. A alteração, feita pelo governador Renato Casagrande, e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta (10), é justificada pela comemoração do dia do Patrono Domingos José Martins, líder revolucionário que nasceu na Capitania do Espírito Santo no fim do século XVIII e foi morto no dia 12 de junho de 1817.
O mártir, que dá nome ao município, foi um dos líderes da Revolução Pernambucana, movimento de caráter republicano que ocorreu em 1817. Na data em que a capital será transferida para Domingos Martins, o líder foi fuzilado com outros revolucionários pernambucanos. 
Nascido em 1781, no Sítio Caxangá, então Capitania do Espírito Santo e atual região de Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins chegou a Pernambuco no início do século XIX, um Estado que sofria com o peso dos monopólios comerciais. Anos depois, se tornou referência de um movimento que ia contra a família real e a corte portuguesa. A Insurreição Pernambucana demonstrava o descontentamento pela alta de impostos e privilégios portugueses.
Em 1916, data da criação do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, o revolucionário foi  honrado com o título de herói capixaba.

Veja Também

Sabia que o autor de O Pequeno Príncipe já visitou Vitória?

Em guerra civil, ES teve dezenas de mortos e duas capitais

Ave que deu nome a Guarapari já não é mais vista na cidade

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

