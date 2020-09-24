Caminhoneiros protestam em ponte interditada que liga RJ ao ES

Motoristas estão com carga parada em posto no Rio de Janeiro Crédito: Internauta

Dezenas de motoristas que transportam cana-de-açúcar protestaram na manhã desta quarta-feira (24) na ponte que liga os estados do Espírito Santo Rio de Janeiro . A via, que fica na ES 060, está interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio (DER-RJ) por problemas na estrutura. Veículos acima de 15 toneladas estão proibidos de passar.

A ponte liga Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo a São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Segundo os motoristas, o acesso está interditado desde sábado (19) e a cana colhida no estado do Rio tem como destino uma usina localizada em Itapemirim

Policiais Militares do Rio de Janeiro monitoram a ponte, impedindo a passagem dos caminhões. A alternativa de rota é inviável, segundo os manifestantes, uma vez que eles teriam que seguir para Campos dos Goytacazes e acessar a BR 101 , o que aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros.

Polícia do Rio de Janeiro monitora região para impedia a passagem dos caminhoneiros Crédito: Internauta

Procurada pela reportagem, o DER do estado do Rio informou que a equipe técnica avaliou a estrutura da ponte. Foram detectados problemas de erosão e áreas com indícios de comprometimento na estabilidade da estrutura. Informou ainda que foi emitido um laudo limitando a passagem de veículos de até 15 toneladas, para garantir a segurança dos usuários. O órgão disse que sinalizou o trecho e vai avaliar a melhor solução para o problema.

A usina, em Itapemirim, disse, por meio da assessoria de imprensa, que tanto ela, quanto os produtores de cana-de-açúcar, podem ter grandes prejuízos com a interdição, caso o reparo na ponte não seja emergencial e rápido.