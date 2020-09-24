Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manifestação

Caminhoneiros protestam em ponte interditada que liga RJ ao ES

A ponte, que fica na ES 060, está interditada por problemas na estrutura e veículos acima de 15 toneladas estão proibidos de passar; o desvio aumenta a viagem para Itapemirim em 100 km, segundo manifestantes

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 16:16
Motoristas estão com carga parada em posto no Rio de Janeiro
Motoristas estão com carga parada em posto no Rio de Janeiro Crédito: Internauta
Dezenas de motoristas que transportam cana-de-açúcar protestaram na manhã desta quarta-feira (24) na ponte que liga os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A via, que fica na ES 060, está interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio (DER-RJ) por problemas na estrutura. Veículos acima de 15 toneladas estão proibidos de passar.
A ponte liga Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo a São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Segundo os motoristas, o acesso está interditado desde sábado (19) e a cana colhida no estado do Rio tem como destino uma usina localizada em Itapemirim.
Policiais Militares do Rio de Janeiro monitoram a ponte, impedindo a passagem dos caminhões. A alternativa de rota é inviável, segundo os manifestantes, uma vez que eles teriam que seguir para Campos dos Goytacazes e acessar a BR 101, o que aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros.
Polícia do Rio de Janeiro monitora região para impedia a passagem dos caminhoneiros Crédito: Internauta
Procurada pela reportagem, o DER do estado do Rio informou que a equipe técnica avaliou a estrutura da ponte. Foram detectados problemas de erosão e áreas com indícios de comprometimento na estabilidade da estrutura. Informou ainda que foi emitido um laudo limitando a passagem de veículos de até 15 toneladas, para garantir a segurança dos usuários. O órgão disse que sinalizou o trecho e vai avaliar a melhor solução para o problema.
A usina, em Itapemirim, disse, por meio da assessoria de imprensa, que tanto ela, quanto os produtores de cana-de-açúcar, podem ter grandes prejuízos com a interdição, caso o reparo na ponte não seja emergencial e rápido.
Acrescentou que metade da cana-de-açúcar prevista para a safra da indústria deste ano vem do Norte do Rio de Janeiro e que um terço dessa matéria-prima ainda não chegou. A usina diz ainda, que espera que, como ocorreu em anos anteriores, a manutenção da ponte seja realizada após o término da safra de cana-de-açúcar.

Veja Também

Ciclista morre em acidente com ônibus em Vila Velha

Pedágio, mirante e equipamentos elétricos: as regras da ciclovia na Terceira Ponte

Buracos tomam conta de trecho da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado Imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados