Caminhoneiros protestam em ponte interditada que liga RJ ao ES

Dezenas de motoristas que transportam cana-de-açúcar protestaram na manhã desta quarta-feira (24) na ponte que liga os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A via, que fica na ES 060, está interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio (DER-RJ) por problemas na estrutura. Veículos acima de 15 toneladas estão proibidos de passar.
A ponte liga Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo a São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Segundo os motoristas, o acesso está interditado desde sábado (19) e a cana colhida no estado do Rio tem como destino uma usina localizada em Itapemirim.
Policiais Militares do Rio de Janeiro monitoram a ponte, impedindo a passagem dos caminhões. A alternativa de rota é inviável, segundo os manifestantes, uma vez que eles teriam que seguir para Campos dos Goytacazes e acessar a BR 101, o que aumenta a viagem em cerca de 100 quilômetros.
Procurada pela reportagem, o DER do estado do Rio informou que a equipe técnica avaliou a estrutura da ponte. Foram detectados problemas de erosão e áreas com indícios de comprometimento na estabilidade da estrutura. Informou ainda que foi emitido um laudo limitando a passagem de veículos de até 15 toneladas, para garantir a segurança dos usuários. O órgão disse que sinalizou o trecho e vai avaliar a melhor solução para o problema.
A usina, em Itapemirim, disse, por meio da assessoria de imprensa, que tanto ela, quanto os produtores de cana-de-açúcar, podem ter grandes prejuízos com a interdição, caso o reparo na ponte não seja emergencial e rápido.
Acrescentou que metade da cana-de-açúcar prevista para a safra da indústria deste ano vem do Norte do Rio de Janeiro e que um terço dessa matéria-prima ainda não chegou. A usina diz ainda, que espera que, como ocorreu em anos anteriores, a manutenção da ponte seja realizada após o término da safra de cana-de-açúcar.