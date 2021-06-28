AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cariacica

Caminhão desgovernado sai da pista e atropela uma pessoa no Contorno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o resgate da Eco101 foram para o local. Além da mulher atropelada, outra ficou ferida. As duas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 13:26

Publicado em 

28 jun 2021 às 13:26
Caminhão desgovernado sai da pista e atropela uma pessoa no Contorno Crédito: Enviado por leitor de A Gazeta
Um caminhão perdeu o controle ao passar por um viaduto, saiu da pista e atropelou uma pessoa no final da manhã desta segunda-feira (28) em Cariacica. O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno, perto do bairro Mucuri.
Segundo informações iniciais, a pessoa arrastada pelo veículo seria uma mulher. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o resgate da Eco101 foram para o local. O acidente não causou reflexos no trânsito da rodovia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas no acidente. No entanto, não dá para afirmar se elas estavam na moto que teria sido atingida pelo caminhão, ou se uma das vítimas estava no caminhão e outra na moto. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Já o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que houve uma saída de pista de um caminhão, que veio a colidir com uma motocicleta no km 294,6, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 12h04 desta segunda-feira.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Samu. Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A pista 2 da marginal sentido norte foi interditada para atendimento e totalmente liberada às 14h19.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Mãe e filho morrem em acidente na Bahia a caminho do ES

BR 101: trecho Norte é o que mais causa acidentes com mortes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados