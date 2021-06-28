Caminhão desgovernado sai da pista e atropela uma pessoa no Contorno

Um caminhão perdeu o controle ao passar por um viaduto, saiu da pista e atropelou uma pessoa no final da manhã desta segunda-feira (28) em Cariacica. O acidente aconteceu na Rodovia do Contorno, perto do bairro Mucuri.
Segundo informações iniciais, a pessoa arrastada pelo veículo seria uma mulher. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o resgate da Eco101 foram para o local. O acidente não causou reflexos no trânsito da rodovia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas no acidente. No entanto, não dá para afirmar se elas estavam na moto que teria sido atingida pelo caminhão, ou se uma das vítimas estava no caminhão e outra na moto. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Já o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que houve uma saída de pista de um caminhão, que veio a colidir com uma motocicleta no km 294,6, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 12h04 desta segunda-feira.
Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Samu. Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A pista 2 da marginal sentido norte foi interditada para atendimento e totalmente liberada às 14h19.
Com informações da TV Gazeta