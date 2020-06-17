Caminhão de lixo tomba sobre carros em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão lotado de lixo tombou, no início da tarde desta quarta-feira (17) sobre a calçada de um supermercado no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo levava o material de Presidente Kennedy para um aterro sanitário, no distrito de Morro Grande.
Segundo informações do motorista à reportagem da TV Gazeta Sul, um dos pneus do caminhão furou e ele acabou perdendo o controle da direção após fazer o trevo, em frente a uma cooperativa de laticínios, que fica na Avenida Aristides Campos.
A carga e parte da caçamba atingiram dois veículos. Uma das pistas, sentido Centro, foi interditada por segurança, pela Polícia Militar. A reportagem fez contato com a prefeitura de Presidente Kennedy. Segundo a prefeitura, ela não é responsável pelo transporte do resíduo. A empresa contratada para esse serviço é quem se responsabiliza pela coleta no transbordo até a sua destinação final.