Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Caminhão de lixo tomba sobre carros em Cachoeiro de Itapemirim

Veículo da prefeitura de Presidente Kennedy tombou sobre dois carros. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 15:22

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 15:22

Caminhão transportando lixo tomba em Cachoeiro
Caminhão transportando lixo tomba em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Um caminhão lotado de lixo tombou, no início da tarde desta quarta-feira (17) sobre a calçada de um supermercado no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo levava o material de Presidente Kennedy para um aterro sanitário, no distrito de Morro Grande.
Segundo informações do motorista à reportagem da TV Gazeta Sul, um dos pneus do caminhão furou e ele acabou perdendo o controle da direção após fazer o trevo, em frente a uma cooperativa de laticínios, que fica na Avenida Aristides Campos.
Caminhão é da prefeitura de Presidente Kennedy
Caminhão é da prefeitura de Presidente Kennedy Crédito: Redes sociais
A carga e parte da caçamba atingiram dois veículos. Uma das pistas, sentido Centro, foi interditada por segurança, pela Polícia Militar. A reportagem fez contato com a prefeitura de Presidente Kennedy. Segundo a prefeitura, ela não é responsável pelo transporte do resíduo. A empresa contratada para esse serviço é quem se responsabiliza pela coleta no transbordo até a sua destinação final.

Veja Também

Cachoeiro de Itapemirim vai instalar barreiras sanitárias

Cachoeiro de Itapemirim estuda crise do coronavírus para reduzir gastos

Incêndio destrói casa abandonada em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados