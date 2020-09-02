Cadela Lessi é resgatada por bombeiros em penhasco de Apiacá

Uma cadela foi resgatada na manhã desta quarta-feira (02) em um penhasco no distrito de Bonsucesso, interior de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. Lessi, segundo o Corpo de Bombeiros, foi parar em um local de difícil acesso.
Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros José Guilherme Boechat, o animal estava no local desde ontem (1º). O dono contou para os bombeiros que saiu para fazer uma trilha e a cadela acabou ficando presa no penhasco. Acessamos o local por cima, fizemos a ancoragem e acessamos o cachorro, acalmamos e fizemos a subida do militar, contou.
Os bombeiros atuaram por quase quatro horas até encerrar o resgate. O dono ficou feliz com o desfecho. Segundo os militares, o animal estava assustado, mas não ficou ferido.