Cachoeiro de Itapemirim registra dois incêndios em veículos

Dois carros foram incendiados na madrugada deste domingo (31), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Um deles ocorreu no bairro Vila Rica e outro em Maria Ortiz. Neste bairro, o veículo atingiu uma residência abandonada. Um vídeo registrou o momento, veja a seguir:

Segundo o Corpo de Bombeiros , no bairro Vila Rica, a guarnição encontrou um carro Parati com o incêndio iniciando na roda direita traseira. “Os militares realizaram o combate e extinguiram o incêndio. Foi encontrado sobre o pneu, um material semelhante a tecido e plástico. Não havia ninguém no local”, comunicou, em nota.

O Terceiro Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM) informou que foi encontrado um material têxtil e plástico sobre um dos pneus, e o fogo foi iniciado nesse material.

Já em relação à ocorrência registrada no bairro Maria Ortiz, os bombeiros explicaram, em nota, que encontraram um carro Gol com o incêndio em desenvolvimento na parte dianteira. “O veículo desceu um declive, se chocando contra uma residência, e as chamas atingiram a janela desse imóvel. Os militares realizaram o combate, extinguindo as chamas”, divulgou.

Carro pega fogo e atinge residência no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

O 3º BBM disse que o carro desceu o declive com o fogo e, depois, “atingiu uma residência aparentemente abandonada. O fogo propagou para a janela que era de madeira. Não houve solicitação de perícia”.