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Carros em chamas

Cachoeiro de Itapemirim registra dois incêndios em veículos

Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um dos incêndios, no bairro Maria Ortiz. Outro carro pegou fogo no bairro Vila Rica

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:04

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:04
Dois carros foram incendiados na madrugada deste domingo (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um deles ocorreu no bairro Vila Rica e outro em Maria Ortiz. Neste bairro, o veículo atingiu uma residência abandonada. Um vídeo registrou o momento, veja a seguir:
Segundo o Corpo de Bombeiros, no bairro Vila Rica, a guarnição encontrou um carro Parati com o incêndio iniciando na roda direita traseira. “Os militares realizaram o combate e extinguiram o incêndio. Foi encontrado sobre o pneu, um material semelhante a tecido e plástico. Não havia ninguém no local”, comunicou, em nota.
O Terceiro Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM) informou que foi encontrado um material têxtil e plástico sobre um dos pneus, e o fogo foi iniciado nesse material.
Já em relação à ocorrência registrada no bairro Maria Ortiz, os bombeiros explicaram, em nota, que encontraram um carro Gol com o incêndio em desenvolvimento na parte dianteira. “O veículo desceu um declive, se chocando contra uma residência, e as chamas atingiram a janela desse imóvel. Os militares realizaram o combate, extinguindo as chamas”, divulgou.
Cachoeiro de Itapemirim registra dois incêndios em veículos
Carro pega fogo e atinge residência no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
O 3º BBM disse que o carro desceu o declive com o fogo e, depois, “atingiu uma residência aparentemente abandonada. O fogo propagou para a janela que era de madeira. Não houve solicitação de perícia”.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem, no entanto, informou que “para verificar se há investigação em andamento, precisamos do número do boletim registrado pela vítima".

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