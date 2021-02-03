BR 101: Reta do Aeroporto ganhará novas faixas e entradas para bairros

Governador Renato Casagrande assinou termo de transferência de trecho da BR 101 Crédito: Youtube

O trecho de 2,9 quilômetros da BR 101, popularmente conhecido como Reta do Aeroporto, que liga os municípios de Vitória e Serra, será ampliado, ganhará mais faixas e permitirá novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. As intervenções serão realizadas pelo governo do Espírito Santo, que passa a ter a gestão da via.

A transferência de posse da rodovia foi realizada no início da tarde desta quarta-feira (03), no Palácio Anchieta, em Vitória. Na ocasião, o governador, Renato Casagrande informou que as obras estão avaliadas em R$ 76 milhões e começam em abril deste ano.

"Nós do governo do Estado estamos preparando um investimento de ampliação da Reta do Aeroporto e, para isso, era necessária a transferência desse trecho que vai do limite do antigo Aeroporto até o Viaduto de Carapina. Vamos fazer ciclovias, ampliação de rodovia com três faixas cada sentido, um novo viaduto em Jardim Carapina e urbanização", informou.

O trecho da BR-101 passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão – hoje existente. Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.

Casagrande destacou ainda que as obras terão início em abril e a previsão é de que sejam finalizadas no período de um ano e seis meses. "Os trabalhos irão começar pelo trevo de Carapina, na Serra. Vamos dar início alargando as faixas", complementou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.