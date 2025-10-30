Mobilidade urbana

BNDES conclui estudo para implatação de VLT e BRT na Grande Vitória

Cabe agora ao governo do Estado definir as formas de financiamento e execução para tirar os projetos do papel, orçados em mais de R$ 5 bilhões

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:01

Modelo de VLT em operação no Rio de Janeiro (RJ) Crédito: VLT Carioca/Trilhos Motiva

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério das Cidades concluíram o estudo que visava a definição dos projetos para implantação de 8km de VLT e de até 84km de BRT na Grande Vitória. A estimativa é que, para tirar as iniciativas do papel, seja necessário um investimento de R$ 5,2 bilhões.

O estudo revelou que a implementação dos projetos resultará na redução estimada de cerca de 150 mortes em acidentes de trânsito até 2054. E, também, evitará a emissão de 92,3 mil de toneladas de CO² por ano. Outro benefício é a redução do custo operacional por viagem de até 15%.

Na Grande Vitória, com a implantação dos projetos previstos no estudo, haverá também a redução no tempo médio de deslocamentos nas cidades.

Entenda as siglas VLT e BRT VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos): sistema de transporte público que utiliza trens elétricos em uma plataforma no nível da rua, com menor capacidade e menor velocidade que um metrô tradicional. BRT (Bus Rapid Transit): corredor exclusivo para ônibus, funcionando quase como uma linha de metrô, mas com menor custo de implantação.

O que está previsto?

Na região, os projetos previstos pelo estudo são a implantação de duas linhas do BRT e uma linha de VLT em Vila Velha.

Como informado por A Gazeta em abril, o governo do Estado apresentou ao BNDES diversas propostas para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória, incluindo monotrilho, BRT e VLT.

No caso do BRT, a expectativa é que sejam contemplados os municípios de Cariacica e Vila Velha. Já o VLT deve compreender o município canela-verde.

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o projeto do BRT apresentado abrange o ExpressoGV, corredor de ônibus na Avenida Carlos Lindenberg. Sobre o VLT, a pasta disse que ainda está analisando o segmento por onde os bondes devem passar.

Conforme divulgado em abril, os 8km de VLT em Vila Velha passam por vias entre a Prainha até o Terminal de Itaparica.

A Semobi destacou, por fim, que as etapas de financiamento e execução serão definidas com o avanço dos projetos.

Linha 3 do VLT proposto para a Grande Vitória Crédito: Reprodução

