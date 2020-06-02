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Coronavírus no ES

Barra de São Francisco confirma terceira morte por Covid-19

Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 75  anos,  ela tinha outras comorbidades e faleceu em um hospital de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:51

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:51

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo,  confirmou o terceiro óbito em decorrência do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 75 anos, ela tinha outras comorbidades. 
De acordo com a prefeitura, a idosa foi internada no Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, que fica no município. Ela foi hospitalizada para tratar de outros problemas de saúde e dentro da unidade começou a apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19. 

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O resultado positivo  para a contaminação pelo novo coronavírus saiu no dia 18 de maio. Da cidade, a idosa precisou ser transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.  
De Colatina, ela foi  transferida para para o Hospital Santa Rita,  em Vitória, onde teve o óbito confirmado nessa segunda-feira (1°). 

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