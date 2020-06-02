Barra de São Francisco confirma terceira morte por Covid-19

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o terceiro óbito em decorrência do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 75 anos, ela tinha outras comorbidades.

De acordo com a prefeitura, a idosa foi internada no Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, que fica no município. Ela foi hospitalizada para tratar de outros problemas de saúde e dentro da unidade começou a apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19.

O resultado positivo para a contaminação pelo novo coronavírus saiu no dia 18 de maio. Da cidade, a idosa precisou ser transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.