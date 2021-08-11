Baleia encalhada na praia do riacho, em Guarapari Crédito: Foto leitor

Um baleia jubarte morta foi encontrada encalhada na Praia do Riacho, em Guarapari , na manhã desta terça-feira (11). Em nota, a Prefeitura de Guarapari informou que a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), junto ao Instituto Orca, realizou procedimentos em relação à carcaça do animal.

Your browser does not support the audio element. Baleia com cerca de 20 toneladas é encontrada morta em praia de Guarapari

Segundo o fundador do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, o animal pesa cerca de 20 toneladas, o que dificultou a remoção do mesmo do local, já que é necessário um equipamento forte e de boa tração para entrar na areia e realizar o serviço. Além disso, a baleia se encontrava em uma região de arrebentação, ou seja, existe o choque de ondas, proporcionando mais dificuldades e riscos aos trabalhadores do Instituto. Outro fator que gerou complicações é a praia, que possui elevado índice de inclinação, próximo a 45 graus, e uma areia desfavorável à entrada de máquinas com rodas - o ideal seriam máquinas de esteira, para não ficarem atoladas na região.

11 metros é o comprimento da baleia, segundo o Instituto Orca

Por volta das 16h30, o Instituto Orca informou que a baleia estava em avançado estado de decomposição e que, contrariamente à orientação dada ao município, ela foi enterrada no mesmo local em que foi achada. O biólogo Lupércio Barbosa explicou os potenciais riscos da decisão.

"A faixa de areia é muio estreita e sofre uma forte ação da maré. É possível que, durante uma ressaca, essa carcaça seja desenterrada. Às vezes, descobre parte, o chorume sai, dá mau cheiro e acaba contaminando o ambiente de praia. Só indicamos o enterro onde a água não chega e a uma profundidade maior, para que que se decomponha e vire uma material orgânico comum, diminuindo os impactos", afirmou.

Ainda de acordo com o fundador do Instituto, o ideal seria levar o animal para um aterro sanitário. "No entanto, o município precisaria de uma retroescavadeira potente para poder alçar e, pelo menos, um caminhão para fazer o transporte. Ouvimos que não havia recursos e nem equipamentos para isso", revelou.

No final da tarde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirmou que o animal foi enterrado no local para evitar o mau cheiro e que voltasse para o mar, mas garantiu que "está providenciamento a remoção da carcaça para o local de aterro apropriado". A prefeitura, porém, não informou quando esse procedimento será feito.