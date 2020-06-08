Baixo Guandu confirma quinta morte por coronavírus

O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (8) a quinta morte causada pelo novo coronavírus.
De acordo com a prefeitura, a vítima tinha 60 anos, morava no bairro Vila Kennedy e apresentava comorbidade.
Ainda segundo a administração municipal, o falecimento ocorreu em um hospital de Colatina na última sexta-feira (5). O óbito estava sob investigação, mas, nesta segunda-feira, a Vigilância em Saúde da cidade recebeu o resultado dos exames que confirmaram a presença da doença no paciente.