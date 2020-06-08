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Pandemia no ES

Baixo Guandu confirma quinta morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima tinha 60 anos, morava no bairro Vila Kennedy e apresentava comorbidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 17:55

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:55

Cidade de Baixo Guandu
Cidade de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (8) a quinta morte causada pelo novo coronavírus.
De acordo com a prefeitura, a vítima tinha 60 anos, morava no bairro Vila Kennedy e apresentava comorbidade.

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Ainda segundo a administração municipal, o falecimento ocorreu em um hospital de Colatina na última sexta-feira (5). O óbito estava sob investigação, mas, nesta segunda-feira, a Vigilância em Saúde da cidade recebeu o resultado dos exames que confirmaram a presença da doença no paciente. 

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