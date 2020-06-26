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Audiência pública no ES debate medidas de combate ao novo coronavírus

O evento faz parte do projeto do Ministério Público do Espírito Santo (MPES)  Pacto pela Vida, para envolver a população capixaba nas ações de prevenção à Covid-19

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 10:09
Com o objetivo de engajar a população capixaba na prevenção e no combate à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realiza nesta sexta-feira (26), às 10 horas uma audiência pública virtual. O evento, aberto ao público, faz parte do projeto Pacto pela Vida.
Acompanhe o que está sendo debatido no vídeo. Quem quiser participar da reunião e contribuir com propostas também pode entrar na plataforma Teams, que pode ser acessada por celular, tablet ou computador, através deste link: encurtador.com.br/cmKMS. 

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Ministério Público promove audiência online para reforçar combate à Covid-19

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