Audiência pública no ES debate medidas de combate ao novo coronavírus

Com o objetivo de engajar a população capixaba na prevenção e no combate à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realiza nesta sexta-feira (26), às 10 horas uma audiência pública virtual. O evento, aberto ao público, faz parte do projeto Pacto pela Vida.
Acompanhe o que está sendo debatido no vídeo. Quem quiser participar da reunião e contribuir com propostas também pode entrar na plataforma Teams, que pode ser acessada por celular, tablet ou computador, através deste link: encurtador.com.br/cmKMS.