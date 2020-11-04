Artesãos capixabas entregam obra em madeira para estrela da série Arrow

A peça esculpida pelos artesãos capixabas foi entregue ao ator canadense Stephan Amell, que interpretou o arqueiro Oliver Queen, da Série Arrow Crédito: Divulgação e arquivo pessoal

Há cerca de três anos, a desaquecida no setor da construção civil serviu de empurrão para que pai e filho transformassem um hobby em um novo negócio. Mal sabiam eles que, em pouco tempo, o resultado final do trabalho em família chegaria às mãos de um dos atores mais conhecidos no mundo dos seriados e que carrega uma legião de fãs.

Este é um breve resumo do que ocorreu na vida do engenheiro civil e artesão em madeira, Daniel Palmeira, de 29 anos, e do pai, de quem herdou o nome, de 54 anos. Em agosto do ano passado, uma amiga deles encomendou algo até então inédito e desafiador: produzir uma peça em madeira para presentear o ator canadense Stephen Amell, que por oito temporadas deu vida ao personagem Oliver Queen, o Arrow (Arqueiro Verde), icônico super-herói da DC Comics.

"Uma amiga que mora na Serra nos procurou para que fizéssemos um presente para ser entregue pessoalmente ao Arqueiro. O ator promove esses encontros com os fãs da série e ela iria a um desses. Como também acompanho, comecei a planejar o que faríamos, pois estamos acostumados aqui a fazer tábuas personalizadas, porta-temperos, mas nunca algo desse tipo. Levamos quase um mês entre conceber o quadro e finalizar a obra. Foi desafiador, porém o resultado foi excelente", contou o artista.

PENSAR, DESENVOLVER E ENTREGAR

A arte foi idealizada com sete diferentes tipos de madeiras, entre elas braúna (preta ao fundo), limãozinho (flecha), paraju e pinho (na bandeira do Canadá), e Ipê, limãozinho e roxinho (na bandeira do Brasil). Na obra, conta o artista, a bandeira do Canadá representa o país onde nasceu o ator. A brasileira é o país de origem da pessoa que encomendou o trabalho e dos artistas que fizeram a obra, enquanto a flecha na cor verde representa o Arqueiro. Por fim, a braúna preta ao fundo simboliza a noite, que é o momento onde o personagem aparece na grande maioria das vezes.

Os homônimos Daniel Palmeira dividem o tempo entre a construtora e o trabalho manual na confecção de artesanato em madeira Crédito: Arquivo pessoal

Após finalizar a peça, a obra seguiu rumo ao exterior e no dia 19 de agosto de 2019 foi recebida por Stephen Amell. O próprio ator enviou uma foto segurando o quadro em agradecimento, o que provocou uma sensação de gratidão e satisfação aos artistas.

"Para nós que fizemos tudo, desde o planejar até colocar peça por peça, é muito compensador saber que um artista desse nível reconheça nosso trabalho. Dá ainda mais motivação para seguirmos esculpindo e montando novas peças. Ajudou também a divulgar nosso trabalho, que é feito completamente de maneira artesanal", salientou.

SEGMENTO EM ALTA

O quadro foi um ponto fora da curva no artesanato em madeira que a dupla faz. Após perceberem que as pessoas buscam por personalização, as peças do tipo passaram a ser mais encomendadas, indo ao encontro da percepção dos artesãos de um mercado em expansão para o segmento.

O trabalho realizado por pai e filho é rico em detalhes e feito majoritariamente por encomendas Crédito: Arquivo pessoal

"Começou como um hobby, mas hoje virou uma atividade comercial, tanto que dividimos o tempo entre a construtora e o artesanato. Somos procurados por clientes que desejam uma peça exclusiva, até mesmo como um presente. Nos pedem tábuas com escudos de time, com diferentes tipos de madeiras e formatos diferenciados, bolachas e até trabalho com resinas, que dão um acabamento realmente único. Temos produtos para pronta-entrega, mas as encomendas são maioria", contou o Daniel.