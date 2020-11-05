Apostador de Vila Velha acerta prêmio na Lotofácil e fatura R$ 750 mil

Aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação

Um apostador de Vila Velha tirou a sorte grande e acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio do concurso 2073 realizado nesta quarta-feira (4). Junto com ele, outras quatro pessoas acertaram o prêmio máximo e cada uma vai levar R$ 701 mil.

O concurso 2073 teve o sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

As outras quatro apostas vencedoras foram feitas em Paragominas, no Pará; Rolim de Moura, em Roraima; Rio do Oeste, em Santa Catarina; e Monte do Carmo, no Tocantins.