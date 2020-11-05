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Concurso 2073

Apostador de Vila Velha acerta prêmio na Lotofácil e fatura R$ 750 mil

Junto com ele, outras pessoas acertaram o prêmio máximo. Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 1,2 milhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:13

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:13

Cartão da Lotofácil
Aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação
Um apostador de Vila Velha tirou a sorte grande e acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio do concurso 2073 realizado nesta quarta-feira (4). Junto com ele, outras quatro pessoas acertaram o prêmio máximo e cada uma vai levar R$ 701 mil.
O concurso 2073 teve o sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.
As outras quatro apostas vencedoras foram feitas em Paragominas, no Pará; Rolim de Moura, em Roraima; Rio do Oeste, em Santa Catarina; e Monte do Carmo, no Tocantins.
O próximo concurso - 2074 - será sorteado nesta quinta-feira (05) e tem um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

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