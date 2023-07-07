Aposta feita em Vitória leva quase R$ 1 milhão na Lotofácil

Outras quatro apostas no país também acertaram a pontuação máxima e vão receber o mesmo valor Crédito: Divulgação

Uma aposta feita em Vitória acertou as 15 dezenas da Lotofácil e ganhou uma bolada de R$ 930.757,57 no sorteio realizado na noite de quinta-feira (6) em São Paulo. Outras quatro apostas no país também acertaram a pontuação máxima e vão receber o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-07-09-12-15-18-20-22-23-24-25. A apostava vencedora de Vitória foi feita na Loteria Marechal Campos.

Além dos 5 apostadores que vão receber os R$ 930 mil, outros 647 acertaram 14 números e vão levar R$ 1.120,81 cada; 19.816 apostadores acertaram 13 dezenas e ganharão R$ 30. Mais 240.764 apostas acertaram 12 dezenas e vão levar R$ 12, enquanto que 1.221.017 apostadores acertaram 11 números e vão levar R$ 6 cada.