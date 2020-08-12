Após um mês, como está o caso do empresário que morreu de parapente no ES

Luiz Bessa, vítima do acidente com parapente em Viana Crédito: reprodução/ Instagram

Na manhã de 12 de julho deste ano, o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, morreu ao cair de parapente em uma região de mata em Viana . Luiz estava com o piloto e instrutor Gleidis Amorim de Azevedo, que não teve grandes ferimentos. Quase um mês após o acidente, a investigação do caso ainda continua.

Questionada pela reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (11), a Polícia Civil informou através de nota que o caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana, que está realizando oitivas de testemunhas e aguarda o resultado da perícia.

De acordo com a PC, o prazo é de 30 dias úteis para o resultado do laudo, e outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", finalizou o órgão.

A reportagem ainda tentou contato com o pai e com o irmão de Luiz, mas não conseguiu falar com nenhum deles. Já Síderson Vitorino, advogado do instrutor que sobreviveu ao acidente, disse brevemente que as investigações ainda estão em andamento, e que o cliente já foi ouvido três vezes.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE VÍTIMA CAI DE PARAPENTE

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã de 12 de julho, nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.

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EMPRESÁRIO GRAVOU VÍDEO MINUTOS ANTES DO ACIDENTE

Luiz Bessa gravou um vídeo minutos antes do acidente. Ele era aluno de parapente e estava com Gleidis, piloto que atuava como instrutor. Na gravação, que foi publicada por ele no status de um aplicativo de mensagens, Luiz repete diversas vezes que o local era "muito alto". Ele ainda escreveu na publicação "Voo liberdade Rampa do Urubu".

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