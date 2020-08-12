Após um mês, como está o caso do empresário que morreu de parapente no ES

Na manhã de 12 de julho deste ano, o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, morreu ao cair de parapente em uma região de mata em Viana. Luiz estava com o piloto e instrutor Gleidis Amorim de Azevedo, que não teve grandes ferimentos. Quase um mês após o acidente, a investigação do caso ainda continua.
Questionada pela reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (11), a Polícia Civil informou através de nota que o caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana, que está realizando oitivas de testemunhas e aguarda o resultado da perícia.
De acordo com a PC, o prazo é de 30 dias úteis para o resultado do laudo, e outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. "Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", finalizou o órgão.
A reportagem ainda tentou contato com o pai e com o irmão de Luiz, mas não conseguiu falar com nenhum deles. Já Síderson Vitorino, advogado do instrutor que sobreviveu ao acidente, disse brevemente que as investigações ainda estão em andamento, e que o cliente já foi ouvido três vezes.
VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE VÍTIMA CAI DE PARAPENTE
O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã de 12 de julho, nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.
EMPRESÁRIO GRAVOU VÍDEO MINUTOS ANTES DO ACIDENTE
Luiz Bessa gravou um vídeo minutos antes do acidente. Ele era aluno de parapente e estava com Gleidis, piloto que atuava como instrutor. Na gravação, que foi publicada por ele no status de um aplicativo de mensagens, Luiz repete diversas vezes que o local era "muito alto". Ele ainda escreveu na publicação "Voo liberdade Rampa do Urubu".
"Muita coragem tem que ter. Você tá doido, é muito alto. Rapaz, olha só, muito alto! É alto para caramba, meu irmão. É muito alto, muito alto", disse no vídeo, que foi publicado às 10h41. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender a ocorrência, menos de 40 minutos após a postagem.