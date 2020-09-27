Após fim do relacionamento, mulher sobe no carro do ex no ES; veja vídeo

Mulher subiu em cima do veículo Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher subiu no capô do carro do ex-companheiro em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A cena que chamou atenção de quem passava pelo local aconteceu neste domingo (27), no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar , ela e o dono do carro terminaram um relacionamento, o que teria ocasionado a atitude da mulher.

A ação foi filmada por algumas pessoas e foi parar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a mulher subindo no veículo, mas, mesmo com ela no capô, o motorista percorre a avenida. Veja o vídeo:

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De acordo com a PM, o veículo foi abordado por militares que estavam fazendo patrulhamento no Centro da cidade. Segundo a polícia, com o carro parado, a mulher disse que iria tentar o suicídio. Diante do fato, ela foi retirada de cima do automóvel e levada para atendimento médico. O quadro de saúde dela não foi informado. A PM também não divulgou o nome dos envolvidos.

Procurada, a Polícia Civil destacou que a ocorrência não foi entregue, até o momento, na Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Confira a nota da Polícia Militar: