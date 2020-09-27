AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Noroeste do Estado

Após fim do relacionamento, mulher sobe no carro do ex no ES; veja vídeo

A cena chamou atenção de quem passava pelo Centro de Barra de São Francisco neste domingo (27)

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 18:28
Mulher subiu em cima do veículo
Mulher subiu em cima do veículo Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher subiu no capô do carro do ex-companheiro em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A cena que chamou atenção de quem passava pelo local aconteceu neste domingo (27), no Centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, ela e o dono do carro terminaram um relacionamento, o que teria ocasionado a atitude da mulher. 

Veja Também

Inspiradoras: 10 histórias de mulheres que fazem a diferença

A ação foi filmada por algumas pessoas e foi parar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a mulher subindo no veículo, mas, mesmo com ela no capô, o motorista percorre a avenida. Veja o vídeo: 
De acordo com a PM, o veículo foi abordado por militares que estavam fazendo patrulhamento no Centro da cidade. Segundo a polícia, com o carro parado, a mulher disse que iria tentar o suicídio. Diante do fato, ela foi retirada de cima do automóvel e levada para atendimento médico. O quadro de saúde dela não foi informado. A PM também não divulgou o nome dos envolvidos.
Procurada, a Polícia Civil destacou que a ocorrência não foi entregue, até o momento, na Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Veja Também

A Gazeta lança página Todas Elas para inspirar e encorajar mulheres

Confira a nota da Polícia Militar: 
Durante um ponto base no Centro de Barra de São Francisco, policiais militares se depararam com um veículo de passeio, conduzido por um homem, e que sobre o capô estava uma mulher aparentando visível descontrole emocional causado pelo término no relacionamento entre ambos. Com o carro parado a mulher disse que iria tentar o suicídio. Diante do fato, ela foi retirada de cima do carro e levada para o Pronto Socorro.

Veja Também

Menino espancado com pedaço de madeira morre em hospital de Colatina

"Golpe da novinha" está fazendo dezenas de vítimas no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que 'Wonderwall' do Oasis se tornou hino da Inglaterra na Copa do Mundo
Petisco do bar Petisco das Meninas no Roda de Boteco 2026
Bares da Serra vencem o Roda de Boteco 2026: confira o resultado do concurso
Motociclista morre após bater em caminhão na Avenida Carlos Lindenberg
Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Lindenberg

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados