Após chuva, nível de rio sobe e interdita estrada em Iconha

Choveu bastante na madrugada desta terça-feira (16) em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo da prefeitura, o Rio Iconha subiu 1,80 metro e isso trouxe transtorno nesta manhã para os motoristas que usam a estrada que liga a cidade à Vargem Alta, a ES 375.
O trecho da estrada, conhecido como Matinha na localidade de Bom Destino ficou debaixo d'água. O rio subiu com a chuva e inundou a pista, impedindo a passagem dos veículos. A alternativa, segundo a prefeitura, foi o trajeto chamado de "Estrada de Dentro", que é uma rua pavimentada e mais alta.
No início da tarde, o volume do rio reduziu e as pistas foram liberadas.