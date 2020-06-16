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Chuva no ES

Após chuva, nível de rio sobe e interdita estrada em Iconha

Segundo a Defesa Civil, nível do Rio Iconha subiu 1,80 metro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 15:36

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 15:36

Trecho da estrada conhecido como Matinha na localidade de Bom Destino Crédito: Redes sociais
Choveu bastante na madrugada desta terça-feira (16) em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo da prefeitura, o Rio Iconha subiu 1,80 metro e isso trouxe transtorno nesta manhã para os motoristas que usam a estrada que liga a cidade à Vargem Alta, a ES 375.
O trecho da estrada, conhecido como Matinha na localidade de Bom Destino ficou debaixo d'água. O rio subiu com a chuva e inundou a pista, impedindo a passagem dos veículos. A alternativa, segundo a prefeitura, foi o trajeto chamado de  "Estrada de Dentro", que é uma rua pavimentada e mais alta.
No início da tarde, o volume do rio reduziu e as pistas foram liberadas.

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