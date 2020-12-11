Após chuva, moradores aproveitam o Sol nesta sexta em Vitória

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo. O Sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.