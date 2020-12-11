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Após chuva, moradores aproveitam o Sol nesta sexta em Vitória

O fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, circulou pelas ruas da cidade e registrou cenas do cotidiano depois de dois dias de chuvas intensas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:25

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:25

Manhã de sexta-feira (11) em Vitória
Manhã de sexta-feira (11) em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A sexta-feira (11) amanheceu com o tempo nublado, mas o Sol apareceu em Vitória. Ainda há previsão de chuva forte para o Estado no dia de hoje, mas, enquanto o tempo está firme, o capixaba aproveita para se exercitar. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou cenas do cotidiano da cidade nesta manhã. Veja as imagens. 

Após chuva, moradores aproveitam a sexta-feira em Vitória

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo. O Sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

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