Após chuva, moradores aproveitam o Sol nesta sexta em Vitória

A sexta-feira (11) amanheceu com o tempo nublado, mas o Sol apareceu em Vitória. Ainda há previsão de chuva forte para o Estado no dia de hoje, mas, enquanto o tempo está firme, o capixaba aproveita para se exercitar. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou cenas do cotidiano da cidade nesta manhã. Veja as imagens.
Após chuva, moradores aproveitam a sexta-feira em Vitória
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta-feira, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável em todo o Espírito Santo. O Sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.