Após 4 meses fechado, galpão das paneleiras de Goiabeiras é reaberto

Galpão das paneleiras de Goiabeiras está reaberto Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Após cerca de quatro meses fechado, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o galpão das paneleiras de Goiabeiras , em Vitória, reabriu, agora contando com funcionamento em horário especial. A suspensão da produção trouxe dificuldades para as 86 famílias que dependem diretamente do trabalho de confecção da panela de barro, item essencial para o preparo da moqueca capixaba. Agora o local abre de segunda à sexta-feira, de 10h às 17h, observando os cuidados de higiene e distanciamento social.

De acordo com Berenícia Corrêa, presidente da associação das paneleiras, o momento enfrentado foi muito difícil para as elas. "Ficamos quatro meses com o galpão fechado, sendo que 86 famílias sobrevivem da panela de barro. O jeito como a pandemia chegou não tinha como ficar com o galpão aberto. Iniciamos a retomada na quarta-feira passada (22), aos pouquinhos, sendo que as pessoas do grupo de risco não têm vindo trabalhar", destacou.

Galpão das paneleiras de Goiabeiras é reaberto Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da reabertura do galpão, o contexto não é mais o mesmo. Antes, vários ônibus de turismo paravam no local para que os turistas comprassem as panelas. "Agora não tem turista, mas o visitante pode chegar que será bem recebido, com todo o cuidado, como o uso do álcool em gel. Estamos preparados para receber", disse.