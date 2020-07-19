Apae de Vila Velha é arrombada e faz campanha em busca de ajuda

Arrombamento na Apae de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Apae Vila Velha

A Apae de Vila Velha foi alvo de vandalismo na última semana e agora conta com a solidariedade para recuperar o que foi danificado e continuar ajudando famílias atendidas pela instituição.

Ao todo, cerca de 560 famílias são atendidas semanalmente na casa e 75% delas vivem com um salário mínimo.

Quem quiser ajudar pode fazer doação em dinheiro pelo Picpay da Apae de Vila Velha. Já os interessados para materiais para reparo, é preciso entrar em contato pelos telefones: 3229-3845, 3229-0186, 3239-1255, 9 9605-3200, 98895-8205 e 9 8895-1191.

A coordenadora da Apae de Vila Velha, Ligia Andreati, contou que o arrombamento aconteceu na madrugada de sexta-feira (17). Segundo ela, os invasores furtaram cestas básicas, material de limpeza, carrinho de transporte, além de destruir as instalações elétricas no intuito de roubar os fios de energia, telefonia e internet. Eles ainda tentaram danificar um bebedouro.

A empresa que nos atende com o monitoramento de alarme e câmeras me ligou de madrugada, fui até lá e chamei a polícia, que chegou rapidamente. No entanto, os bandidos conseguiram fugir pulando o muro que fica atrás da unidade. Esta não foi a primeira vez que sofremos com a violência. No mesmo dia, um restaurante que fica na mesma rua também foi invadido, comentou.

Lígia disse que a Apae de Vila Velha não está fazendo atendimento presencial por conta da pandemia do coronavírus , mas continua ajudando as famílias com cestas básicas. No local, segundo ela, havia 100 cestas básicas, mas os bandidos conseguiram levar em torno de 15.

Em frente à Apae de Vila Velha, segundo Lígia, há um terreno baldio com grande concentração de usuários de drogas.

De acordo com nota da Polícia Militar, nenhuma ocorrência com essas características foi registrada pela PM no local informado, no plantão vigente, que teve início às 06h30. Nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores, diz a nota.