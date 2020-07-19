Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Apae de Vila Velha é arrombada e faz campanha em busca de ajuda

Bandidos levaram cestas básicas, material de limpeza e ainda danificaram a fiação de telefone, internet e energia elétrica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 18:01

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 18:01

Arrombamento na Apae de Vila Velha
Arrombamento na Apae de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Apae Vila Velha
A Apae de Vila Velha foi alvo de vandalismo na última semana e agora conta com a solidariedade para recuperar o que foi danificado e continuar ajudando famílias atendidas pela instituição.
Ao todo, cerca de 560 famílias são atendidas semanalmente na casa e 75% delas vivem com um salário mínimo.
Quem quiser ajudar pode fazer doação em dinheiro pelo Picpay da Apae de Vila Velha. Já os interessados para materiais para reparo, é preciso entrar em contato pelos telefones: 3229-3845, 3229-0186, 3239-1255, 9 9605-3200, 98895-8205 e 9 8895-1191.
A coordenadora da Apae de Vila Velha, Ligia Andreati, contou que o arrombamento aconteceu na madrugada de sexta-feira (17). Segundo ela, os invasores furtaram cestas básicas, material de limpeza, carrinho de transporte, além de destruir as instalações elétricas no intuito de roubar os fios de energia, telefonia e internet. Eles ainda tentaram danificar um bebedouro.

Veja Também

Bandidos levam R$ 25 mil de escritório de comercialização de café no ES

A empresa que nos atende com o monitoramento de alarme e câmeras me ligou de madrugada, fui até lá e chamei a polícia, que chegou rapidamente. No entanto, os bandidos conseguiram fugir pulando o muro que fica atrás da unidade. Esta não foi a primeira vez que sofremos com a violência. No mesmo dia, um restaurante que fica na mesma rua também foi invadido, comentou.
Lígia disse que a Apae de Vila Velha não está fazendo atendimento presencial por conta da pandemia do coronavírus, mas continua ajudando as famílias com cestas básicas. No local, segundo ela, havia 100 cestas básicas, mas os bandidos conseguiram levar em torno de 15.

Veja Também

Homem preso duas vezes no mesmo dia por furtar clínica no ES é solto de novo

Em frente à Apae de Vila Velha, segundo Lígia, há um terreno baldio com grande concentração de usuários de drogas.
De acordo com nota da Polícia Militar, nenhuma ocorrência com essas características foi registrada pela PM no local informado, no plantão vigente, que teve início às 06h30. Nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores, diz a nota.

Arrombamento na Apae de Vila Velha

Veja Também

Irmão de prefeito do ES é detido por andar armado na rua

Homens são assassinados dentro de casa em Cariacica

Adolescente leva facada, é espancado e jogado por colegas em valão de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados