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Solidariedade

Aos 79 anos, aposentada faz marmitas para doar na Grande Vitória

Dea Ribeiro faz marmitas todos os dias e, com o auxílio de um grupo de pessoas, distribui a comida para pessoas carentes nas ruas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 18:44

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 18:44

Dea faz marmitas para serem entregues à população carente durante pandemia do coronavírus Crédito: Dea Ribeiro
Em meio ao isolamento social causado pandemia do novo coronavírus, Dea Ribeiro decidiu fazer algo, segundo ela, em prol do planeta Terra, que está precisando de ajuda nesse momento. A aposentada, que completará 80 anos em junho, disse que não aguenta ficar em casa sem fazer nada e, por isso, resolveu produzir marmitas para serem distribuídas para as pessoas mais necessitadas.
Dea contou que essa "mania", como ela chama, começou antes do avanço do coronavírus. Ela fazia algumas marmitas e pedia para sua filha, Rubia, entregar para pessoas nas ruas que precisavam de alimento. "Ela saía entregando para pessoas, como vendedores de picolé, coletores de papelão ou pessoas que moram nas ruas. Teve uma que o rapaz ficou muito feliz de receber, disse que não havia comido nada ainda e já eram mais de 13h", disse.
O problema maior para Dea é ficar presa em casa. Ela mora sozinha, já que seu marido faleceu em fevereiro deste ano, e auxilia na cozinha do restaurante dos filhos. Por conta da quarentena, o estabelecimento está fechado e ela não pode sair de casa. Segundo Dea, isso foi um estímulo para começar a fazer algo para ajudar pessoas que precisam de comida no delicado período da pandemia. 

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"Graças a Deus, sou saudável e só tenho a idade mesmo, resolveram me deixar em casa, não posso mais sair. Que coisa horrorosa não fazer nada! Comecei a falar com minha filha que queria fazer alguma coisa. Eu faço as marmitas e esse grupo de pessoas entrega, nas praças, perto de terminais, onde há mais pessoas em situações de dificuldade", contou.
Além das marmitas, Dea também encontrou outra forma de ajudar a população carente durante a pandemia do coronavírus. Ela começou a fazer máscaras em casa para serem doadas, com a ajuda do mesmo grupo que a auxilia a entregar as marmitas. "Já que estou presa em casa, vou fazer algo pelo planeta Terra, que precisa de ajuda. Comecei a fazer as máscaras também para serem doadas", explicou.
Dea também começou a produzir máscaras para serem doadas durante pandemia
Dea também começou a produzir máscaras para serem doadas durante pandemia Crédito: Dea Ribeiro

AMOR PELA COZINHA

A paixão pela cozinha vem desde muito nova. Dea conta que começou a cozinhar aos 10 anos e que em sua casa, ela era quem sempre gostava de ficar ao fogão ajudando a mãe. "Minha irmã gostava da casa e eu gostava da cozinha. Subia em um caixote, porque era um fogão a lenha alto, e começava a cozinhar. Tenho boas receitas de minha mãe e guardei tudo porque sempre gostava da cozinha", narrou.
Ela ajuda no negócio dos filhos, o restaurante Churras 415, em Vila Velha, e contou que foi um pedido deles para que Dea participasse da cozinha. "Meus filhos pediram para eu assumir a cozinha. Eles disseram 'mãe tem que ser o seu tempero!'. Tem uma pessoa que me auxilia, vou passando tudo pra ela".
Dea completou falando do seu quitute especial: o torresmo. Ela tem certeza que, com o restaurante fechado, os clientes sentem falta. "Temos um torresmo que é um sucesso, tenho certeza que está todo mundo com saudade do torresmo!", contou, se divertindo.

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