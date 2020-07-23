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Acidente no Caparaó

Ambulância de prefeitura bate em boi e três pessoas ficam feridas no ES

Animal estava no meio da pista, na BR 482, em Guaçuí. Motorista, enfermeira e paciente estavam na ambulância da prefeitura de Dores do Rio Preto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 18:27

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:27

Ambulância de Dores do Rio Preto bate em boi
Ambulância de Dores do Rio Preto bate em boi Crédito: Divulgação/PMDRP
Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, bateu de frente com um boi, na noite desta quarta-feira (22), na BR 482, em Guaçuí. O motorista, a enfermeira e o paciente que estavam no veículo ficaram feridos. Já o animal, morreu no local.
Segundo informações da Prefeitura de Dores do Rio Preto, a batida aconteceu por volta das 23h, próximo à localidade de Três Contos, em Guaçuí. O animal estava no meio da pista, em uma curva, e o motorista não conseguiu evitar a colisão.
O veículo retornava de Guaçuí. A frente da ambulância ficou destruída. O município informou ainda que o veículo foi adquirido recentemente, com recursos próprios. Os ocupantes não se feriram gravemente e se recuperam em casa.

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