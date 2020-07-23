Ambulância de prefeitura bate em boi e três pessoas ficam feridas no ES

Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, bateu de frente com um boi, na noite desta quarta-feira (22), na BR 482, em Guaçuí. O motorista, a enfermeira e o paciente que estavam no veículo ficaram feridos. Já o animal, morreu no local.
Segundo informações da Prefeitura de Dores do Rio Preto, a batida aconteceu por volta das 23h, próximo à localidade de Três Contos, em Guaçuí. O animal estava no meio da pista, em uma curva, e o motorista não conseguiu evitar a colisão.
O veículo retornava de Guaçuí. A frente da ambulância ficou destruída. O município informou ainda que o veículo foi adquirido recentemente, com recursos próprios. Os ocupantes não se feriram gravemente e se recuperam em casa.