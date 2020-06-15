Alunos da rede pública de Vitória na fila para receber kit merenda

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

Desde o início da pandemia, os filhos da auxiliar de serviços gerais Milena da Silva, 25 anos, estão sem aula na rede municipal de ensino de Vitória . A situação a deixa preocupada pelo fato dos meninos de 2, 4 e 9 anos estarem perdendo o conteúdo escolar, mas também por não terem a merenda no dia a dia.

Os três estudavam em período integral, então faziam todas as refeições nos colégios. Com o coronavírus, meu salário diminuiu, meu marido não tem mais bicos para fazer e as crianças precisam comer, disse Milena, desanimada. Ela está recebendo salário de R$ 300 por mês e conseguiu ser beneficiada pelo auxílio-emergencial. Com um aluguel de R$ 700, pouco sobra para a família.

Com os filhos matriculados, a mãe esperava receber o kit merenda que foi distribuído pela Prefeitura de Vitória em abril. Mas a ajuda não chegou até hoje. Algumas pessoas ganharam e outras não. Seria de grande ajuda, disse Milena, moradora do Moscoso.

O questionamento de Milena é o mesmo de outras mães de alunos da rede de ensino de Vitória. Vimos na televisão entregando para pais e alunos, mas meus filhos não tiveram direito, disse Anne Stefanne Pereira da Silva, 32 anos, moradora do Morro do Romão e mãe de três estudantes da rede municipal.

A explicação dada pela Prefeitura de Vitória é de todo o estoque de merenda que as escolas municipais tinham geraram apenas dois mil kits com alimentos. Como toda a rede de ensino tem 40 mil estudantes, os kits foram entregues às famílias que atendessem aos requisitos de maior vulnerabilidade social, como inscrição no CadÚnico e menor renda.

Tivemos que fracionar esse estoque em kits, fazendo com que fardos grandes ficassem nas menores porções possíveis. Uma quantidade que daria por muito tempo após preparado no colégio, quando em gênero alimentício não é tanto, explicou Bruno Toledo, coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactos causados pela Covid-19.

Toledo conta que foi necessário fazer uma triagem por alunos que a renda familiar fosse zero para que tivessem prioridade em receber o alimento. Tudo já foi distribuído.

O coordenador contou, ainda, que a prefeitura analisa a possibilidade legal de conseguir com que restante do dinheiro da merenda escolar, repassado pelo Governo Federal, seja convertido em kits menores de alimentos, tentando contemplar mais alunos durante o período da pandemia. No entanto, não há previsão de quando isso irá acontecer.