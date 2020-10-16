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Aluno da rede pública do ES pode fazer inscrição do CPF por e-mail

Dos cerca de 210 mil estudantes matriculados nas escolas estaduais, 56% não possuem o documento  que a partir do próximo ano letivo é necessário para realizar a rematrícula na rede pública estadual. Confira o passo a passo

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 12:42
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva
Os estudantes do Espírito Santo que precisam fazer a matrícula na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2021 terão de, obrigatoriamente, incluir o CPF no cadastro para prosseguir com a chamada pública escolar. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu)56% dos alunos atuais não possuem o cadastro de pessoa física indicado nos registros da pasta.

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Atualmente a rede estadual de ensino conta com cerca de 210 mil estudantes matriculados, segundo a própria Sedu. Desta forma, cerca de 115 mil estudantes ainda não possuem o próprio CPF.
Os alunos que ainda não possuem o documento, devem procurar a Receita Federal para emitir o CPF. Para facilitar a emissão por parte dos estudantes e responsáveis, a Receita disponibilizou um e-mail próprio para que os alunos o emitam, sem a necessidade de ir presencialmente ao órgão. A medida vai de encontro às recomendações para momentos de pandemia, na qual deve-se evitar aglomerações.

COMO EMITIR

Do computador ou celular, o estudante deve enviar um e-mail para o endereço [email protected] contendo a documentação exigida, além de um telefone para contato. A Receita, contundo, explica que há diferença para pessoas maiores e menores de 16 anos.

MAIORES DE 16 ANOS

Documento de identificação oficial com foto da pessoa, que comprove naturalidade, filiação e data de nascimento. Caso o documento não apresente alguma dessas informações, anexar também Certidão de Nascimento ou Casamento (atente para a naturalidade. No documento devem constar cidade e Estado de nascimento. Em alguns casos o RG não apresenta essa informação e é preciso enviar a certidão de nascimento ou casamento.

MENORES DE 16 ANOS

Documento de identificação oficial com foto e Certidão de Nascimento do menor e RG do responsável (pai, mãe ou tutor, ou guardião judicial). Na hipótese de representação por tutor ou guardião, anexar também o respectivo termo de tutela/guarda.

OUTROS ANEXOS

Além dos documentos descritos acima, para prosseguir com a solicitação via e-mail do CPF, é aconselhável anexar uma cópia do título de eleitor (caso possua), e comprovante de endereço (se não tiver um em seu nome, informar o endereço por escrito incluindo o CEP).
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
O CPF será necessário para o ato da rematrícula na rede estadual de ensino do ES no próximo ano letivo  Crédito: Edson Chagas
O e-mail ainda deve conter uma foto do rosto, estilo "selfie" segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), onde deverá aparecer a fotografia e o número do documento legível. No caso de menor, acrescentar foto do responsável segurando seu documento de identidade, em que apareça a foto e o número do documento.
Por fim, o estudante ou responsável devem também adicionar, caso possua, o Protocolo de Atendimento gerado na Internet ou Protocolo de Atendimento fornecido pela entidade conveniada (Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica).
No site da Receita Federal, o estudante pode acompanhar o andamento do pedido e impressão do comprovante de inscrição no CPF.

DOCUMENTO IMPORTANTE

Além da matrícula escolar, o documento de 11 dígitos é intransferível e serve principalmente na identificação dos contribuintes no Imposto de Renda. Tanto que os filhos, a partir dos 12 anos, precisam ter o próprio CPF para ser incluído na declaração de imposto dos pais.
O CPF ainda é necessário para quem pretende prestar um concurso público, se matricular em uma universidade, abrir conta em banco, e solicitar um cartão de crédito.

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