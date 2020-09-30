Agora é lei: fumar em parques públicos de Vitória está proibido

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Quarenta e seis motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitze realizadas na última sexta-feira (10) e no sábado (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e Aracruz, no Norte do Estado. Os condutores foram autuados por infração gravíssima, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
As operações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Ao todo, mais de mil veículos foram abordados. Em Colatina, os agentes lavraram 189 autos de infração e removeram dois veículos para o pátio do Detran|ES. Já em Aracruz, foram registrados 176 autos de infração e três veículos foram guinchados.
Além da recusa em realizar o teste do bafômetro, as equipes flagraram outras irregularidades, como passageiros sem cinto de segurança e veículos com o licenciamento em atraso.
Um acidente entre uma carreta e uma motocicleta no cruzamento das avenidas Mestre Álvaro e Civit, na Serra, provoca lentidão no trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (13). Mapas de aplicativos de mobilidade indicam que a colisão ocorreu no sentido Fundão, nas proximidades do bairro Barro Branco.
A Guarda Municipal informou que condutor e passageiro da moto ficaram feridos e foram socorrridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente envolvendo duas motos, no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto, em Vitória.
A dinâmica do acidente não foi informada. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Apesar da colisão, o trânsito fluía normalmente no trecho, segundo aplicativos de mobilidade.
Um jovem de 23 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste na ES 010, em Barra Nova, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O nome do motociclista não foi divulgado.
Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.
Este foi o segundo acidente de trânsito com morte registrado no mesmo trecho em um intervalo de dois dias. No domingo (12), um homem de 48 anos, identificado como Luciano Faustino, morreu após sofrer um acidente de moto na mesma região.
Um jovem de 25 anos foi preso após ser flagrado com munições e oferecer R$ 17 mil a policiais militares para ser liberado, no fim da tarde de domingo (12), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram Geysson Pereira Nascimento em atitude suspeita, próximo a um carro, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem e buscas no veículo, foram encontradas munições e cerca de R$ 17 mil em espécie.
Ainda conforme a corporação, o jovem ofereceu o valor aos policiais para que fosse liberado, mas a proposta foi recusada. Os militares informaram ao suspeito que a conduta configurava o crime de corrupção ativa, e ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
De acordo com a Polícia Civil, Geysson foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e corrupção ativa e encaminhado ao sistema prisional.
Uma carreta tombou na BR 262, próximo ao trevo de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (12). O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, o condutor estava consciente, mas não conseguia sair do veículo. Após o resgate, ele foi atendido e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
Um incêndio atingiu uma área de pasto no bairro Calogi, na zona rural da Serra, na manhã desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30, mas, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por trabalhadores da região, que utilizaram um trator para fazer aceiros e impedir que o fogo se espalhasse.
Apesar de o incêndio estar extinto, ainda havia muita fumaça no local, que, por causa dos ventos fortes, seguia em direção à pista de acesso à Serra Sede pelo Contorno. Segundo os bombeiros, a área atingida corresponde a dois campos de futebol.
Os militares informaram que não se trata de um incêndio em área de turfa, mas em uma região utilizada para criação de gado. Os animais haviam sido retirados da propriedade na última sexta-feira (10), e nenhum ficou ferido.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes permanecem no local para molhar o material sólido que ainda está em brasa, com o objetivo de reduzir a fumaça. Trabalhadores da região relataram suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A corporação informou que a causa só poderá ser confirmada após perícia.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros para 23 municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira (13). O aviso, classificado como de perigo potencial, já está em vigor e permanece válido até o fim do dia.
Segundo o Inmet, a previsão é de intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, o que pode provocar a movimentação de dunas de areia sobre construções localizadas na orla. Veja as cidades que podem ser afetadas:
Uma carreta ficou atravessada na Rua Paulicéia, conhecida como "Estrada do Oriente" e "Descida da mãe d'água", entre os bairros Oriente e Rio Branco, em Cariacica. O veículo estava pesado e não aguentou a subida íngreme, vindo a atingir um muro. Ninguém ficou ferido.
Segundo as informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o motorista estava vindo do estado do Rio Grande do Sul e seguia a rota do aplicativo GPS quando a carreta não suportou o peso. A carga era de MDF e seria entregue em um local próximo ao do incidente.
A empresa responsável já foi acionada para retirar o veículo e carga, mas não há previsão exata de quando irá ocorrer. No momento, a via segue interditada.
Um vazamento de água que começou na noite de domingo (12) chamou a atenção de moradores na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, no cruzamento com a Rua Lumberto Maciel de Azevedo, em Jardim Camburi, em Vitória. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que o problema seguia no início da manhã desta segunda-feira (13).
Imagens (veja acima) mostram o volume de água que tomou conta da pista. Para evitar acidentes, moradores colocaram cones no local para sinalizar o trecho e impedir a passagem de veículos.