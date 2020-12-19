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Três carros

Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Vítima foi levada a um hospital, mas o estado de saúde dela não foi informado; trânsito precisou ser desviado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 20:59

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 20:59

Acidente grave em Vila Velha
Acidente em Vila Velha envolveu três veículos na tarde deste sábado Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo três veículos na tarde deste sábado (19) deixou uma pessoa ferida e o trânsito complicado em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 15h40 no sentido sul da Rodovia do Sol, na altura do quilômetro 7,5, em Itaparica. Com a colisão, um dos carros atravessou a pista e foi parar dentro de um terreno na região.
De acordo com a Rodosol, que administra a via, a vítima foi socorrida pela ambulância da concessionária e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas o estado de saúde dela não foi informado.
Para a retirada dos carros,  o trânsito no local precisou ser desviado para dentro do bairro. O fluxo de veículos foi normalizado após uma hora. 

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