Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um acidente envolvendo três veículos na tarde deste sábado (19) deixou uma pessoa ferida e o trânsito complicado em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 15h40 no sentido sul da Rodovia do Sol, na altura do quilômetro 7,5, em Itaparica. Com a colisão, um dos carros atravessou a pista e foi parar dentro de um terreno na região.
De acordo com a Rodosol, que administra a via, a vítima foi socorrida pela ambulância da concessionária e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas o estado de saúde dela não foi informado.
Para a retirada dos carros, o trânsito no local precisou ser desviado para dentro do bairro. O fluxo de veículos foi normalizado após uma hora.