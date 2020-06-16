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Abastecimento de água suspenso em mais de 150 bairros do ES

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que devido à execução de serviços de manutenção que serão realizados, a suspensão do abastecimento de água afetará Vitória, Cariacica, Serra e Fundão nesta terça-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 09:20

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 09:20

Lavar bem as mãos é umas das principais medidas para evitar o coronavírus
Pessoa lavando as mãos com água na torneira Crédito: Pixabay
Uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela EDP Espírito Santo tinha a previsão de suspender o abastecimento de água em 150 bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Fundão entre 9h30 e 16h30 desta terça-feira (16), de acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Apesar do cancelamento da interrupção pela EDP, a Cesan informou que programou serviços de manutenção e mantém a suspensão do abastecimento em bairros dos quatro municípios citados.
Após ser demandada pela reportagem de A Gazeta para explicar o motivo da suspensão do fornecimento de energia elétrica, a EDP Espírito Santo respondeu, por nota, que "a obra programada na rede elétrica é para atender uma solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), devido à necessidade da relocações (mudança de local) de postes na obra do Contorno do Mestre Álvaro".
A concessionária informou ainda que "a interrupção no fornecimento de energia aconteceria para um cliente, sendo ele uma subestação de tratamento da Cesan, que foi notificada com antecedência sobre o serviço", e complementou que "devido às condições climáticas da data de hoje, 16, o desligamento programado foi cancelado e a Cesan informada".
A Cesan foi procurada pela reportagem para esclarecer se, diante do cancelamento do serviço da EDP a suspensão do abastecimento de água também seria cancelada. Por nota, a companhia afirmou que a paralisação do abastecimento está mantida.
"Em função da interrupção no fornecimento de energia pela concessionária, a Cesan planejou a execução de serviços de manutenção para serem realizados nos sistemas de abastecimento. Mesmo com o cancelamento da interrupção da energia elétrica, esses serviços serão mantidos e pode haver reflexo no abastecimento de água para a população", informou, por nota.
A Cesan alertou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento, de acordo com a companhia, será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços e o morador pode buscar atendimento através do número 115.
A suspensão tem previsão de afetar regiões de CariacicaFundãoSerra e Vitória. Veja a lista dos bairros:

CARIACICA

  1. Alto Boa Vista
  2. Alto Laje
  3. Aparecida
  4. Cariacica Sede
  5. Expedito
  6. Flexal I
  7. Flexal II
  8. Graúna
  9. Itacibá
  10. Itaquari
  11. Jardim América
  12. Nova Brasília
  13. Nova Canaã
  14. Nova Esperança
  15. Nova Rosa da Penha
  16. Nova Valverde
  17. Oriente
  18. Padre Mathias
  19. Planeta,
  20. Porto de Cariacica
  21. Porto de Santana
  22. Porto Engenho
  23. Porto Novo
  24. Presidente Médici
  25. Retiro Saudoso
  26. Santa Luzia
  27. Santana
  28. São João Batista
  29. Serra do Anil
  30. Sotema
  31. Tabajara
  32. Tucum
  33. Vera Cruz
  34. Vila Cajueiro
  35. Vila Merlo
  36. Vila Prudêncio

FUNDÃO

  1. Costa azul
  2. Direção
  3. Enseada das Garças
  4. Mirante da Praia
  5. Praia Grande
  6. Rio Preto
  7. Vila Tongo

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SERRA

  1. Alterosas
  2. André Carloni
  3. Bairro de Fátima
  4. Balneário Carapebus
  5. Barcelona
  6. Bicanga
  7. Boa Vista I
  8. Boa Vista II
  9. Boulevard Lagoa
  10. Camará
  11. Cantinho do Céu
  12. Carapina Grande
  13. Castelândia
  14. Central Carapina
  15. Chácara Parreiral
  16. Cidade Continental
  17. Civit I
  18. Civit II
  19. Colina Laranjeiras
  20. Conjunto Carapina I
  21. Conjunto Jacaraípe
  22. Costa Dourada
  23. Costabela
  24. Das Laranjeiras
  25. Diamantina
  26. Eldorado
  27. Enseada Jacaraípe
  28. Estância Monazítica
  29. Eurico Sales
  30. Feu Rosa
  31. Guaraciaba
  32. Hélio Ferraz
  33. Jacuhy
  34. Jardim Atlântico
  35. Jardim Carapina
  36. Jardim Limoeiro
  37. Jardim Tropical
  38. José de Anchieta
  39. José de Anchieta II
  40. José de Anchieta III
  41. Lagoa de Carapebus
  42. Lagoa de Jacaraípe
  43. Laranjeiras Velha
  44. Manguinhos
  45. Manoel Plaza
  46. Marbella
  47. Maringá
  48. Mata da Serra
  49. Morada Laranjeiras
  50. Nova Almeida
  51. Nova Zelândia
  52. Novo
  53. Novo Horizonte
  54. Novo Porto Canoa
  55. Ourimar
  56. Parque das Gaivotas
  57. Parque Jacaraípe
  58. Parque Residencial Laranjeiras
  59. Parque Residencial Nova Almeida
  60. Parque Residencial Tubarão
  61. Parque Santa Fé
  62. Planalto de Carapina
  63. Planície da Serra
  64. Polo Industrial Tubarão
  65. Portal de Jacaraípe
  66. Porto Canoa
  67. Porto Dourado
  68. Praia da Baleia
  69. Praia de Capuba
  70. Praia de Carapebus
  71. Praiamar
  72. Presídio Queimados
  73. Reis Magos
  74. Residencial Jacaraípe
  75. Residencial Vista do Mestre
  76. Rosário de Fátima
  77. Santa Luzia
  78. Santa Rita de Cassia
  79. São Diogo I
  80. São Diogo II
  81. São Francisco
  82. São Geraldo
  83. São João
  84. São Patrício
  85. São Pedro
  86. Serra Dourada I
  87. Serra Dourada II
  88. Serra Dourada III
  89. Serramar
  90. Solar de Anchieta
  91. Taquara I
  92. Taquara II
  93. Tims
  94. Valparaíso
  95. Vila Nova de Colares

VITÓRIA 

  1. Aeroporto
  2. Antônio Honório
  3. Boa Vista
  4. Goiabeiras
  5. Jabour
  6. Jardim Camburi
  7. Jardim da Penha
  8. Maria Ortiz
  9. Mata da Praia
  10. Morada de Camburi
  11. Pontal de Camburi
  12. República
  13. Segurança do Lar
  14. Solon Borges

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