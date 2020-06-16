Abastecimento de água suspenso em mais de 150 bairros do ES

Pessoa lavando as mãos com água na torneira Crédito: Pixabay

Uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela EDP Espírito Santo tinha a previsão de suspender o abastecimento de água em 150 bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Fundão entre 9h30 e 16h30 desta terça-feira (16), de acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) . Apesar do cancelamento da interrupção pela EDP, a Cesan informou que programou serviços de manutenção e mantém a suspensão do abastecimento em bairros dos quatro municípios citados.

Após ser demandada pela reportagem de A Gazeta para explicar o motivo da suspensão do fornecimento de energia elétrica, a EDP Espírito Santo respondeu, por nota, que "a obra programada na rede elétrica é para atender uma solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), devido à necessidade da relocações (mudança de local) de postes na obra do Contorno do Mestre Álvaro".

A concessionária informou ainda que "a interrupção no fornecimento de energia aconteceria para um cliente, sendo ele uma subestação de tratamento da Cesan, que foi notificada com antecedência sobre o serviço", e complementou que "devido às condições climáticas da data de hoje, 16, o desligamento programado foi cancelado e a Cesan informada".

A Cesan foi procurada pela reportagem para esclarecer se, diante do cancelamento do serviço da EDP a suspensão do abastecimento de água também seria cancelada. Por nota, a companhia afirmou que a paralisação do abastecimento está mantida.

"Em função da interrupção no fornecimento de energia pela concessionária, a Cesan planejou a execução de serviços de manutenção para serem realizados nos sistemas de abastecimento. Mesmo com o cancelamento da interrupção da energia elétrica, esses serviços serão mantidos e pode haver reflexo no abastecimento de água para a população", informou, por nota.

A Cesan alertou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento, de acordo com a companhia, será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços e o morador pode buscar atendimento através do número 115.

Fundão, Serra e Vitória. Veja a lista dos bairros: A suspensão tem previsão de afetar regiões de Cariacica

CARIACICA

Alto Boa Vista Alto Laje Aparecida Cariacica Sede Expedito Flexal I Flexal II Graúna Itacibá Itaquari Jardim América Nova Brasília Nova Canaã Nova Esperança Nova Rosa da Penha Nova Valverde Oriente Padre Mathias Planeta, Porto de Cariacica Porto de Santana Porto Engenho Porto Novo Presidente Médici Retiro Saudoso Santa Luzia Santana São João Batista Serra do Anil Sotema Tabajara Tucum Vera Cruz Vila Cajueiro Vila Merlo Vila Prudêncio

FUNDÃO

Costa azul Direção Enseada das Garças Mirante da Praia Praia Grande Rio Preto Vila Tongo

SERRA

Alterosas André Carloni Bairro de Fátima Balneário Carapebus Barcelona Bicanga Boa Vista I Boa Vista II Boulevard Lagoa Camará Cantinho do Céu Carapina Grande Castelândia Central Carapina Chácara Parreiral Cidade Continental Civit I Civit II Colina Laranjeiras Conjunto Carapina I Conjunto Jacaraípe Costa Dourada Costabela Das Laranjeiras Diamantina Eldorado Enseada Jacaraípe Estância Monazítica Eurico Sales Feu Rosa Guaraciaba Hélio Ferraz Jacuhy Jardim Atlântico Jardim Carapina Jardim Limoeiro Jardim Tropical José de Anchieta José de Anchieta II José de Anchieta III Lagoa de Carapebus Lagoa de Jacaraípe Laranjeiras Velha Manguinhos Manoel Plaza Marbella Maringá Mata da Serra Morada Laranjeiras Nova Almeida Nova Zelândia Novo Novo Horizonte Novo Porto Canoa Ourimar Parque das Gaivotas Parque Jacaraípe Parque Residencial Laranjeiras Parque Residencial Nova Almeida Parque Residencial Tubarão Parque Santa Fé Planalto de Carapina Planície da Serra Polo Industrial Tubarão Portal de Jacaraípe Porto Canoa Porto Dourado Praia da Baleia Praia de Capuba Praia de Carapebus Praiamar Presídio Queimados Reis Magos Residencial Jacaraípe Residencial Vista do Mestre Rosário de Fátima Santa Luzia Santa Rita de Cassia São Diogo I São Diogo II São Francisco São Geraldo São João São Patrício São Pedro Serra Dourada I Serra Dourada II Serra Dourada III Serramar Solar de Anchieta Taquara I Taquara II Tims Valparaíso Vila Nova de Colares

VITÓRIA