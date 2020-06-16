Abastecimento de água suspenso em mais de 150 bairros do ES

Uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica pela EDP Espírito Santo tinha a previsão de suspender o abastecimento de água em 150 bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Fundão entre 9h30 e 16h30 desta terça-feira (16), de acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Apesar do cancelamento da interrupção pela EDP, a Cesan informou que programou serviços de manutenção e mantém a suspensão do abastecimento em bairros dos quatro municípios citados.
Após ser demandada pela reportagem de A Gazeta para explicar o motivo da suspensão do fornecimento de energia elétrica, a EDP Espírito Santo respondeu, por nota, que "a obra programada na rede elétrica é para atender uma solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), devido à necessidade da relocações (mudança de local) de postes na obra do Contorno do Mestre Álvaro".
A concessionária informou ainda que "a interrupção no fornecimento de energia aconteceria para um cliente, sendo ele uma subestação de tratamento da Cesan, que foi notificada com antecedência sobre o serviço", e complementou que "devido às condições climáticas da data de hoje, 16, o desligamento programado foi cancelado e a Cesan informada".
A Cesan foi procurada pela reportagem para esclarecer se, diante do cancelamento do serviço da EDP a suspensão do abastecimento de água também seria cancelada. Por nota, a companhia afirmou que a paralisação do abastecimento está mantida.
"Em função da interrupção no fornecimento de energia pela concessionária, a Cesan planejou a execução de serviços de manutenção para serem realizados nos sistemas de abastecimento. Mesmo com o cancelamento da interrupção da energia elétrica, esses serviços serão mantidos e pode haver reflexo no abastecimento de água para a população", informou, por nota.
A Cesan alertou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento, de acordo com a companhia, será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços e o morador pode buscar atendimento através do número 115.
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