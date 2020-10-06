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A Gazeta e Google fecham parceria para publicação de Web Stories

O formato tem ganhado espaço entre o público. Nos últimos meses, de 5% a 7% da audiência geral tem chegado através da seção mídia, da qual o modelo de web stories é um peça-chave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 17:06

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:06

Página de webstories do site A Gazeta
Página de web stories do site A Gazeta Crédito: Reprodução/A Gazeta
Você já conhece os web stories? A partir desta terça-feira (06), será possível conferir esse formato, também produzido por A Gazeta, em uma nova plataforma. As histórias visuais, com slides verticais, são fruto de uma parceria como Google, que agora também vai apresentar o produto no Discover, feed de conteúdo disponível no aplicativo da gigante de tecnologia.
> Confira aqui a página de Web Stories de A Gazeta
Ao blog do Google, o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede, André Furlanetto, destaca como A Gazeta vem desenvolvendo os stories e as vantagens que ele trouxe, como explorar novas habilidades de storytelling, usar ferramentas inéditas e procurar por novos produtores de conteúdo.
Mais importante, o web stories criou uma nova e atrativa experiência para nossa audiência e é completamente alinhado com nossa visão de servir nossa comunidade com o mesmo nível de jornalismo digital que os melhores e maiores veículos nacionais e internacionais também oferecem, destacou.

Nova forma de contar histórias: web stories

Para a editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, a parceria com o Google para a produção desse novo formato é mais uma forma do site se posicionar como um veículo na vanguarda do jornalismo digital no país. "Esse tipo de narrativa, com imagens e vídeos, e pouco texto, facilita a leitura e cria um engajamento grande com os leitores. Temos feitos muitas histórias com conteúdos que ajudam o leitor a fazer coisas em casa, como cozinhar e outros afazeres domésticos. Também estamos criando stories na área de turismo, que valorizam os capixabas e suas marcas. É uma nova forma de distribuir nosso conteúdo, garantindo um consumo perene, porque são temas muitas vezes de cauda longa, que não envelhecem, completou Elaine.
O formato tem ganhado espaço entre o público. Nos últimos meses, de 5% a 7% da audiência geral tem chegado através da seção mídia, da qual o modelo de web stories é um peça-chave. A publicação no blog mundial do Google está disponível na íntegra, em inglês, aqui e, em português, aqui.
Levar as web stories para o Discover é uma das diversas formas nas quais o Google vem trabalhando com o objetivo de conectar o usuário a conteúdo de qualidade de modos inovadores e, ao mesmo tempo, dar ainda mais visibilidade e tráfego para publicações. Queremos impulsionar esse ecossistema dando um lar para todas as histórias que já estão sendo contadas  e também para as stories que ainda estão por vir", explicou Alex Bunning, gerente de parcerias de produtos da empresa americana.

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Além do destaque, A Gazeta também é parceira do Google em outros dois projetos: o site foi um dos selecionados para receber o apoio do Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo, em junho; e é um dos pioneiros nos testes do novo programa de licenciamento de conteúdo com veículos de jornalismo profissional, lançado também em junho pela multinacional.

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