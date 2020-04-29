'A deterioração rápida dos pacientes assusta', diz médico capixaba em SP

Hospital de Campanha de Taboão da Serra, em São Paulo Crédito: Divulgação | SPDM

Diante deste cenário, a reportagem conversou com o médico anestesiologista capixaba, formado pela Ufes em 2012, Guilherme Mascarenhas de Carvalho, que vem trabalhando no hospital de campanha de Taboão da Serra, para entender os obstáculos por ele enfrentados e quais conselhos são pertinentes a partir do exemplo paulista.

Médico capixaba trabalha em hospital de campanha em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal

Estamos próximos à lotação máxima por aqui. O que vem assustando é a deterioração rápida que alguns pacientes têm, alguns evoluem para óbito muito rapidamente. E a expectativa para os próximos dias é de aumento do fluxo de pacientes e principalmente graves!, é assim que Carvalho, que trabalha na ala de casos graves, descreve o que vê. De acordo com ele, hoje há 30 pacientes internados, e, por dia, são atendidas cerca de 150 pessoas com síndrome gripal.

MUDANÇAS E DESAFIOS

Segundo Guilherme, trabalhar em atendimentos a pacientes com a Covid-19 exigiu mudanças técnicas e comportamentais. As técnicas visam além de cuidado ao paciente e proteção do profissional com EPI, até a diminuição de dispersão de aerossóis, que geram contaminação do ambiente. A relação do médico com o paciente está alterada pela alta demanda e as informações aos familiares ficam muito prejudicadas pela incapacidade de visitas e atenção individualizada prolongada, relatou.

Sobre os desafios, o anestesiologista afirma que inicialmente estavam principalmente relacionados aos equipamentos de proteção e estrutura, bem como ao desconhecimento total do comportamento da doença. Hoje temos o desafio constante de nos mantermos atualizados para sempre tentar fazer o melhor pelo nosso paciente e tentar minimizar casos graves. Superar o medo de contrair uma forma grave da doença também é um desafio por aqui, finalizou.

CONSELHOS

Aos profissionais de saúde: exigir continuamente equipamentos de proteção e estrutura adequados para trabalhar;

exigir continuamente equipamentos de proteção e estrutura adequados para trabalhar; À população em geral: utilizar o que tem ao alcance para proteção, principalmente máscaras em ambientes públicos;

utilizar o que tem ao alcance para proteção, principalmente máscaras em ambientes públicos; Evitar deslocamentos desnecessários (principalmente para pessoas que estejam nos grupos de risco);

Fortalecer a imunidade, evitando exageros com álcool e cigarro;

Seguir atento às novas recomendações que saem diariamente.