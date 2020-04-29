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Coronavírus

'A deterioração rápida dos pacientes assusta', diz médico capixaba em SP

Estamos próximos à lotação máxima por aqui. Alguns casos  evoluem para óbito muito rapidamente', afirmou o anestesiologista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:45

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:45

Hospital de Campanha de Taboão da Serra, em São Paulo
Hospital de Campanha de Taboão da Serra, em São Paulo Crédito: Divulgação | SPDM
Trabalhar em São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus pode ser um desafio ainda maior para os profissionais da saúde, já que, além da densidade populacional, o Estado tem 68% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com informações transmitidas pelo secretário da Saúde, José Henrique Germann. No caso da Grande São Paulo, o percentual sobe para 85%.
Diante deste cenário, a reportagem conversou com o médico anestesiologista capixaba, formado pela Ufes em 2012, Guilherme Mascarenhas de Carvalho, que vem trabalhando no hospital de campanha de Taboão da Serra, para entender os obstáculos por ele enfrentados e quais conselhos são pertinentes a partir do exemplo paulista.
Médico capixaba trabalha em hospital de campanha em São Paulo
Médico capixaba trabalha em hospital de campanha em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal
Estamos próximos à lotação máxima por aqui. O que vem assustando é a deterioração rápida que alguns pacientes têm, alguns evoluem para óbito muito rapidamente. E a expectativa para os próximos dias é de aumento do fluxo de pacientes e principalmente graves!, é assim que Carvalho, que trabalha na ala de casos graves, descreve o que vê. De acordo com ele, hoje há 30 pacientes internados, e, por dia, são atendidas cerca de 150 pessoas com síndrome gripal.

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MUDANÇAS E DESAFIOS

Segundo Guilherme, trabalhar em atendimentos a pacientes com a Covid-19 exigiu mudanças técnicas e comportamentais. As técnicas visam além de cuidado ao paciente e proteção do profissional com EPI, até a diminuição de dispersão de aerossóis, que geram contaminação do ambiente. A relação do médico com o paciente está alterada pela alta demanda e as informações aos familiares ficam muito prejudicadas pela incapacidade de visitas e atenção individualizada prolongada, relatou.
Sobre os desafios, o anestesiologista afirma que inicialmente estavam principalmente relacionados aos equipamentos de proteção e estrutura, bem como ao desconhecimento total do comportamento da doença. Hoje temos o desafio constante de nos mantermos atualizados para sempre tentar fazer o melhor pelo nosso paciente e tentar minimizar casos graves. Superar o medo de contrair uma forma grave da doença também é um desafio por aqui, finalizou.

CONSELHOS

  • Aos profissionais de saúde: exigir continuamente equipamentos de proteção e estrutura adequados para trabalhar;
  • À população em geral: utilizar o que tem ao alcance para proteção, principalmente máscaras em ambientes públicos;
  • Evitar deslocamentos desnecessários (principalmente para pessoas que estejam nos grupos de risco);
  • Fortalecer a imunidade, evitando exageros com álcool e cigarro;
  • Seguir atento às novas recomendações que saem diariamente.

Muros e máscaras - Cópia

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