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Até 31 de agosto

1,7 milhão devem receber dose extra de vacina contra o sarampo no ES

A campanha do Ministério da Saúde tem como público-alvo adultos de 20 a 49 anos. A faixa etária, segundo informações da Saúde, foi responsável por 47,8% dos casos em 2019

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 18:24
Vacinação contra o sarampo
Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo foi prorrogada até o próximo dia 31 de agosto, e 1,7 milhão de capixabas devem receber a dose extra da vacina como prevenção. A campanha do Ministério da Saúde tem como público-alvo adultos de 20 a 49 anos. A faixa etária, segundo informações da Saúde, foi responsável por 47,8% dos casos em 2019.
A doença é causada por um vírus e pode provocar a morte. A transmissão ocorre quando há tosse, fala, ou espirro.
No Espírito Santo, em 2020, ainda não há nenhum caso confirmado da doença infecciosa. Até o dia 31 de julho, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado contabilizava 35 casos notificados. 34 deles foram descartados e um ainda está sendo investigado.

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Apesar do número positivo no território capixaba, o Brasil permanece em surto de Sarampo em todas as regiões. São mais de 7 mil casos confirmados da infecção neste ano.
Segundo a Sesa, 1,7 milhão de capixabas na faixa etária estipulada devem receber a dose extra mesmo que tenham recebido a vacina anteriormente. A imunização está ocorrendo em 493 salas de vacinação em todos os municípios do Espírito Santo. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesa ainda não respondeu sobre a necessidade de agendamento para o recebimento da dose.

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