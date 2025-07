Reflorestar

Videocast Tecnoagro: Programas focam em sustentabilidade e buscam evitar degradação dos recursos

Promovidos pelo Governo Estadual, o Plano ABC+ e o Programa Reflorestar, buscam promover a agricultura sustentável e a recuperação de áreas degradadas

Quando o assunto é meio ambiente, sustentabilidade é a palavra-chave. Afinal, a degradação pode levar a escassez de recursos, mudanças climáticas e perda de recursos naturais. No Estado, várias iniciativas têm sido desenvolvidas com o objetivo de promover a agricultura sustentável e a recuperação de áreas degradadas, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e na conservação ambiental. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.>