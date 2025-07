Tecnologia no campo

Videocast Tecnoagro: drones são aliados no uso racional de água nas lavouras do ES

Novo episódio do Videocast Tecnoagro especial da Feira Nater Coop aborda como as tecnologias que promovem uso racional dos recursos hídricos vêm ganhando espaço

Engana-se quem pensa que agricultura e tecnologia não podem andar juntas. Na verdade, hoje, o setor agro, especialmente o capixaba, já se modernizou e conta com uma série de ferramentas que ajudam a tornar as lavouras cada vez mais inteligentes e sustentáveis. >

Videocast Tecnoagro: drones são aliados no uso racional de água nas lavouras do ES

No novo episódio do Videocast TecnoAgro especial da Feira Agro Nater Coop, o jornalista Douglas Motta conversou com o gerente de Acesso ao Mercado, Philipe Souza Muller, e gerente de Acesso ao Mercado de Irrigação, Miguel Gasparini Dallapicola, ambos da Nater Coop, sobre o uso de drones para modernizar e potencializar resultados das lavouras, além das tecnologias que a empresa tem adotado no uso racional dos recursos hídricos. >