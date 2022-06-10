TecnoAgro: a força das mulheres no cacau

O uso de novas tecnologias na gestão florestal e na produção agropecuária, debate sobre pimenta-do-reino e mulheres no cacau serão assuntos no auditório 3 do TecnoAgro nesta sexta-feira (10). A programação acontece simultaneamente em um palco principal e três auditórios.
O TecnoAgro 2022 é o maior encontro do agronegócio capixaba, reunindo mais de 50 palestrantes para capacitar os empreendedores e produtores rurais do Espírito Santo. O evento é gratuito e começou nesta quinta-feira (09), no Conceição Hall, em Linhares. Confira a programação completa desta sexta-feira (10) clicando aqui.