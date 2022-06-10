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Auditório 3

TecnoAgro: a força das mulheres no cacau

Transmissão de palestras do evento pode ser acompanhada nesta sexta-feira (10), a partir das 10h

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 10:30

Publicado em 

10 jun 2022 às 10:30
O uso de novas tecnologias na gestão florestal e na produção agropecuária, debate sobre pimenta-do-reino e mulheres no cacau serão assuntos no auditório 3 do TecnoAgro nesta sexta-feira (10). A programação acontece simultaneamente em um palco principal e três auditórios.
O TecnoAgro 2022 é o maior encontro do agronegócio capixaba, reunindo mais de 50 palestrantes para capacitar os empreendedores e produtores rurais do Espírito Santo. O evento é gratuito e começou nesta quinta-feira (09), no Conceição Hall, em Linhares. Confira a programação completa desta sexta-feira (10) clicando aqui.

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