ES vai ganhar primeiro hotel ecológico em 2020

Primeiro Eco Lodge, dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta Crédito: Léo Merçom

O Espírito Santo terá em 2020 o seu primeiro Eco Lodge, termo que designa acomodações conectadas com o ambiente externo, geralmente localizadas em paraísos ecológicos. Ele ficará dentro da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, nas montanhas capixabas, nas instalações do ainda existente Hotel Fazenda Monte Verde Golf & Resort, que encerrará suas operações a partir de 11 de janeiro para o início das obras de adequações e modernizações na atual estrutura.

Uma das mudanças previstas será no modelo de hospedagem oferecido, alinhado ao conceito de turismo sustentável, com baixo impacto ambiental. Na prática, isso significa que o novo empreendimento será todo planejado levando em consideração preceitos ambientais relevantes, como o uso de energia solar e gestão de resíduos, além de priorizar insumos sustentáveis tanto na reforma e nos processos internos, quanto nos serviços a serem prestados aos clientes. Uma alimentação saudável e natural é um dos exemplos da mudança.

O primeiro Eco Lodge capixaba está sendo pensado para abrigar visitantes, turistas, estudantes, professores, pesquisadores, observadores de aves e qualquer pessoa interessada em uma nova forma de viajar, unindo tranquilidade, vivência e aprendizado a partir da reconexão com a natureza. “Por meio deste novo empreendimento, teremos a oportunidade de ampliar a contribuição social da Reserva Águia Branca, especialmente visando o fortalecimento da economia e cultura regional”, aposta o presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe.

O Hotel Monte Verde Golf & Resort, que dará lugar ao novo empreendimento, pertence ao Grupo Águia Branca, mas estava terceirizado há 10 anos para a empresa LPF, em contrato de arrendamento, responsável por toda a gestão do hotel até 11 de janeiro.

CELEBRANDO!

Fabiana Croce, Andréa Andrade e Suellen Perdigão: a confraria Celebrando se reuniu para brindar as vitórias de 2019 Crédito: Mônica Zorzanelli

CONFRARIA CELEBRANDO

FESTA

Pedro Ivo e Mariana de Sousa: festa de confraternização da Associação Espírito-Santense do Ministério Público e Associação de Magistrados do Espírito Santo Crédito: Cloves Louzada

Valéria Barreto, desembargador Ronaldo Gonçalves e Daniel Peçanha Moreira Crédito: Cloves Louzada

Renata Beatriz e Samir Nemer Crédito: Cloves Louzada

SHOPPING SOLIDÁRIO

Bruno Ferrador e toda sua equipe do Shopping Vila Velha acabam de lançar uma ação solidária em prol da Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente e da Associação Pestalozzi de Vila Velha. Até 6 de janeiro, o Shopping receberá doações de produtos de higiene pessoal, limpeza e material escolar que serão entregues às duas instituições no início de 2020.

2020 NO GELO

Emar Batalha vai viver uma aventura congelante ao lado da família nos primeiros dias de 2020. É que após passar o Natal e a virada de ano em São Paulo, a designer capixaba segue para Courchevel, onde poderá esquiar e curtir o charmoso inverno das montanhas francesas.

COMEMORAÇÃO

O advogado Alexandre Dalla Bernardina recebe seus sócios, nesta sexta-feira, dia 20, para a tradicional confraternização de final de ano. O grupo tem muito a comemorar. O escritório recentemente foi classificado pela Revista nacional Análise Advocacia 500 como o melhor do Espírito Santo na categoria especializados. Além disso, Alexandre também foi eleito entre os melhores na área de direito de família e sucessões em âmbito nacional e estadual.

ENCONTRO

Flávio Cossetti, Márcio Almeida, André Rutowitsch, o diretor do Flamengo Bruno Spindel, Michelini Storck e Alexandre Vasconcelos: celebrando o patrocínio entre a empresa capixaba Benevix e o clube carioca. Crédito: Fabrício Mongin

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