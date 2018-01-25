ES vai atualizar lista de espécies ameaçadas de extinção

A perereca, uma das espécies ameaçadas: "Dendropsophus ruschii" é descrita para Santa Teresa, endêmica e ameaçada no Estado. Seu nome é uma homenagem ao naturalista Augusto Ruschi. Crédito: Alexander Mônico

O Espírito Santo vai atualizar, pela segunda vez na história, sua lista de espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção. A última relação é de 2005. Com a lista, o Estado poderá identificar as espécies que correm risco de desaparecer e traçar estratégias de conservação dessas populações. O trabalho será feito pelo Iema, Fapes e o Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma), que fica em Santa Teresa.

AS MAIS VISADAS

A lista ficará pronta até o final deste ano e depois será publicada em livro. Atualmente são reconhecidos 753 espécies de plantas e 208 de animais ameaçados no Espírito Santo. Dentre as plantas, as orquídeas têm o maior número de espécies ameaçadas, enquanto na fauna as aves são as que correm maior perigo.

CONSTATAÇÃO

O grande problema de Lula é o triplex Laus, Paulsen e Gebran.

CHAMEM O BATMAN!

Na quarta, na Praia dos Adventistas, em Guarapari, um fotógrafo profissional todo equipado, a caminho das Três Praias e da Praia do Morcego, foi alertado por três pessoas que no dia anterior turistas haviam sido roubados na Praia do Morcego.

CHAMEM O BATMAN! 2

“Pelo jeito, a Praia do Morcego está precisando de um Batman para espantar os malfeitores”, conclui o bem-humorado profissional, que felizmente não perdeu seu equipamento para o rato que voa.

MERCADO DO SEXO

No começo da tarde desta quinta-feira (25), em Jardim América, duas moças desinibidas distribuíam aos motoristas propagandas de uma casa de saliência de Vila Velha.

ONDE HÁ FUMAÇA...

Uma fumaça foi vista ontem saindo do edifício Presidente Vargas, que está abandonado, no entorno da Praça Costa Pereira. Segundo moradores da região, dependentes de crack, após roubarem fios de cobre, sobem para o prédio para queimar o material e retirar o metal para posterior venda.

MORO NELES!

Estão nas ruas de Portugal cartazes e outras peças publicitárias sobre um encontro de personalidades mundiais na cidade de Cascais. Com a mensagem “Estamos a mudar o mundo”, aparecem fotos de várias pessoas. Do Brasil, a imagem é a do juiz Sérgio Moro.

ESTADO COLHEDOR

Turistas estão aproveitando a oportunidade e estão se vacinando contra a febre amarela em unidades de saúde do Espírito Santo. Na semana passada, em Vila Velha, foram vacinados viajantes de São Paulo, Minas, Rio e Bahia.

ESTADO VACINADOR

A propósito, segundo a Sesa, o Estado não está com transmissão ativa da doença e atingiu a cobertura vacinal de 85,7%, em 2017, auge da epidemia. Considerando o histórico de vacinação desde 1994, no ES estão vacinadas 3.398.144 de pessoas, correspondendo a 94,97% de cobertura.

RIO DE VIOLÊNCIA

Em viagem a trabalho ao Rio de Janeiro, um executivo capixaba fotografou ontem, por volta do meio-dia, quatro homens armados com fuzis e uma pistola às margens da Linha Amarela, um das principais da cidade.

RIO DE VIOLÊNCIA 2

Devido às circunstâncias do flagrante, a foto não tem muita qualidade técnica e, por isso, não pôde ser publicada na edição impressa de A GAZETA. Mas ela está disponível na versão on-line da Coluna Leonel Ximenes no Gazeta Online.

ELA MERECE!

A escritora Bernadette Lyra estará amanhã na quadra da Independentes de São Torquato, antes do Baile do Vermelho e Branco, para receber homenagens da diretoria pelo seu apoio no desenvolvimento do enredo sobre a donatária Luísa Grinalda.

MOQUECA É CAPIXABA

O Espírito Santo Convention & Visitors Bureau resolveu reagir à provocação do governo baiano e lançou uma campanha de valorização da moqueca capixaba. “A moqueca baiana é a melhor moqueca da Bahia. A moqueca capixaba é a melhor moqueca do mundo”, diz o slogan da campanha.

QUEM VAI, VOLTA

Dia desses um motorista de aplicativo reclamou que estavam chamando uma corrida perto do shopping. “Mas isso não é uma coisa boa?”, perguntou o passageiro. “Nem sempre. A essa hora, 22h, é funcionário deixando o shopping. Geralmente pegam corridas muito longas, pra Jacaraípe ou Campo Grande”.

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Sem entender nada, o passageiro insistiu: “Mas é dinheiro. E se a corrida é mais longa, o senhor recebe mais, não é?”. E o motorista: “Sim. Mas depois eu tenho que voltar, né?”

RECORDAR É VIVER

Mandela ficou preso durante 27 anos por lutar contra o Apartheid; nunca por ter sido corrupto.

ALÔ, PT!

Quando o partido apoiou a Lei da Ficha Limpa, era para ser usada apenas contra os adversários?