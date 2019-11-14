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  • ES teve 11 roubos de cargas neste ano; Rio de Janeiro registrou 6.272
Leonel Ximenes

ES teve 11 roubos de cargas neste ano; Rio de Janeiro registrou 6.272

Espírito Santo tem Grupo de Trabalho e lei específica para reprimir esse tipo de crime

Públicado em 

14 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os roubos em rodovias são mais seletivos porque têm valor agregado maior Crédito: Divulgação
Nos dez primeiros meses do ano, o Espírito Santo teve apenas 11 ocorrências de roubos a cargas. É um número muito pequeno se comparado ao Rio de Janeiro. O Estado vizinho, no mesmo período, registrou 6.272 casos. E o olha que no Rio a situação já foi bem pior: em 2018, aconteceram  22.183 roubos de carga, 3 mil a menos que em 2017.
E qual o “segredo” para o ES ter tão poucas ocorrências desse tipo de crime? O Estado tem um Grupo de Trabalho, coordenado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), que conta com a participação de forças policiais (PM, PC, PRF e PF), além das áreas de Inteligência de todas as corporações, empresas estatais, como a Codesa e a Infraero, e representantes do setor privado, como o Transcares, o sindicato dos transportadores de cargas.
O trabalho desse grupo é muito focado em cooperação e integração. Existe uma troca diária de informações entre o grupo, inclusive com as polícias e representantes de outros Estados, monitorando o cenário. Existe um forte trabalho de prevenção às ocorrências, para evitar que a violência de outros Estados migre para o ES.
Além de todo esse aparato, o Espírito Santo tem uma lei específica de combate à receptação de roubo de cargas.

CARGA VALIOSA

Segundo dados nacionais, 75% dos roubos acontecem em área urbana, no entanto  os roubos em rodovias ganham mais destaque porque são  mais seletivos, ou seja, têm valor agregado maior.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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