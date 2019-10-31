ES tem 85 mil pessoas à espera de consulta em duas especialidades

A fila para um consulta com um oftalmologista na rede pública estadual chega a 55 mil pesssoas Crédito: Divulgação

Cerca de 55 mil pessoas aguardam por uma consulta com um oftalmologista na rede pública de saúde do Estado e outras 30 mil esperam por um atendimento com um neurologista.

Para diminuir essa fila, a Sesa lançou ontem (30) editais de credenciamento para contratar prestadores de serviço nessas duas especialidades, de forma descentralizada (Grande Vitória, Sul, Noroeste e Norte), nas quatro Superintendências Regionais de Saúde: Cariacica, Cachoeiro, Colatina e São Mateus.

O VALOR DA CONSULTA

Poderão se habilitar ao credenciamento empresas privadas e instituições filantrópicas. O Estado pagará R$ 30 por consulta. Segundo o governador Casagrande (PSB), esse valor é três vezes maior que a remuneração paga pelo SUS, que é de R$ 10 por atendimento.