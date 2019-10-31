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Leonel Ximenes

ES tem 85 mil pessoas à espera de consulta em duas especialidades

Governo lança edital de contratação de prestadores de serviço para diminuir fila de oftalmologia e neurologia

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 05:30

Públicado em 

31 out 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A fila para um consulta com um oftalmologista na rede pública estadual chega a 55 mil pesssoas Crédito: Divulgação
Cerca de 55 mil pessoas aguardam por uma consulta com um oftalmologista na rede pública de saúde do Estado e outras 30 mil esperam por um atendimento com um neurologista.
Para diminuir essa fila, a Sesa lançou ontem (30) editais de credenciamento para contratar prestadores de serviço nessas duas especialidades, de forma descentralizada (Grande Vitória, Sul, Noroeste e Norte), nas quatro Superintendências Regionais de Saúde: Cariacica, Cachoeiro, Colatina e São Mateus.

O VALOR DA CONSULTA

Poderão se habilitar ao credenciamento empresas privadas e instituições filantrópicas. O Estado pagará R$ 30 por consulta. Segundo o governador Casagrande (PSB), esse valor é três vezes maior que a remuneração paga pelo SUS, que é de R$ 10 por atendimento.
“O objetivo é acabar com as filas nessas duas especialidades. Vamos publicar novos credenciamentos para outras especialidades. Primeiro, para consultas e, depois, para exames”, explica o governador.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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