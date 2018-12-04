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  • ES quer criar sua própria Lei de Responsabilidade Fiscal
Leonel Ximenes

ES quer criar sua própria Lei de Responsabilidade Fiscal

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 19:32

Públicado em 

04 dez 2018 às 19:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
O governador Paulo Hartung (sem partido) envia nesta quarta (5) à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei Complementar que cria, no âmbito do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Segundo o governador, três normas vão nortear a nova legislação: alinhamento da evolução da despesa com a da receita tributária; estabilidade e segurança do fundo previdenciário; e regras mínimas para investimento com os recursos provenientes da renda do petróleo.
"Este não é um projeto acabado. Espero que os deputados abram o debate público com as instituições, o futuro governo e o povo do Espírito Santo. Não desejo que essa Lei seja votada agora, a toque de caixa, no fim da minha gestão", ressalta Hartung.
O estudo 
A LRF do Espírito Santo é resultado de propostas provenientes de um grupo de trabalho, criado em 2015, com o objetivo de aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal nacional, em parceria com outras Secretarias Estaduais da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Segundo o governador, o ES será o primeiro do país a ter sua própria LRF. "Essa Lei fortalece os instrumentos de equilíbrio fiscal, e isso é uma conquista reconhecida por todos", diz PH.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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