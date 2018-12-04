ES quer criar sua própria Lei de Responsabilidade Fiscal

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

O governador Paulo Hartung (sem partido) envia nesta quarta (5) à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei Complementar que cria, no âmbito do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Segundo o governador, três normas vão nortear a nova legislação: alinhamento da evolução da despesa com a da receita tributária; estabilidade e segurança do fundo previdenciário; e regras mínimas para investimento com os recursos provenientes da renda do petróleo.

"Este não é um projeto acabado. Espero que os deputados abram o debate público com as instituições, o futuro governo e o povo do Espírito Santo. Não desejo que essa Lei seja votada agora, a toque de caixa, no fim da minha gestão", ressalta Hartung.

O estudo

A LRF do Espírito Santo é resultado de propostas provenientes de um grupo de trabalho, criado em 2015, com o objetivo de aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal nacional, em parceria com outras Secretarias Estaduais da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).