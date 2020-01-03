ES faz história com registro de menos de mil homicídios em 2019

Local de homicídio demarcado pela perícia: queda de homicídios em 2019 chegou a 11,81% Crédito: Agência Brasil

Em 1993, Itamar Franco era o presidente do Brasil. O Real ainda não tinha se tornado a moeda do país. A Seleção Brasileira ainda era tricampeã. Foi naquele ano, nesse contexto tão distante, que o Espírito Santo ultrapassou a barreira dos mil homicídios. Uma triste marca que só foi abandonada neste 2019 que acaba de ficar para trás, quando foram registradas 978 mortes violentas no Estado. O ano da consolidação da virada, pelo seu simbolismo.

Porque é necessário fazer justiça: essa guinada estatística veio ocorrendo ao longo da década, com governos que se comprometeram com políticas públicas de Estado que se confirmaram eficazes. Após o ápice da letalidade em 2009, com 2034 assassinatos, o arrefecimento foi contínuo, ano a ano. À exceção notória de 2017, ano marcado pela explosão de violência em decorrência da greve da PM.

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É o momento de reconhecer as vitórias. São 978 homicídios, número que continua sendo inaceitável, mas não comemorar que em dez anos a violência tenha sido reduzida em mais de 50% é reforçar um cinismo que em nada contribui na resolução dos problemas da segurança pública. Há muito a ser feito, mas o Espírito Santo avançou, e muito.

A marca desse sucesso foi a garantia da continuidade das políticas de segurança pública. A integração entre as polícias permitiu a qualificação da repressão e a prevenção em áreas mais vulneráveis. Houve planejamento, metas foram traçadas. Os resultados são fruto de organização.

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Os momentos de esperança não cessam. Em 2019, no início de setembro, a Grande Vitória conseguiu contabilizar mais de 70 horas sem registro de assassinatos . Um período curto, mas nada irrelevante diante da rotina sangrenta estabelecida a partir da década de 80, que colocou o Estado entre os mais violentos do país.