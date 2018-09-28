ES é o segundo Estado com menos denúncias de violência contra gays

O Brasil registrou 713 denúncias de violência contra os LGBTs nos primeiros seis meses do ano (0,37 por 100 mil). Crédito: Divulgação

O Espírito Santo é o segundo Estado do país onde ocorreram menos denúncias de violência contra LGBTs no primeiro semestre. Foram apenas cinco notificações, o que representa 0,14 denúncia por grupo de 100 mil habitantes.

Dados nacionais

O Brasil registrou 713 denúncias de violência contra os LGBTs nos primeiros seis meses do ano (0,37 por 100 mil). Os dados são da plataforma #MeRepresenta, que tenta aproximar eleitores e candidaturas favoráveis a temas humanitários, entre eles o respeito à diversidade sexual e à identidade de gênero da população LGBT.

O que é isso, companheiro?

O Gazeta Online fez uma enquete com os prefeitos sobre qual candidato a governador apoiam. Curiosamente, o único prefeito do PT no ES, Alencar Mirim (Barra de São Francisco), não quis declarar apoio a ninguém. Pode isso, Jackeline Rocha?

Agora vai

O prefeito Juninho (PPS), de Cariacica, entrou na campanha de Rose (Podemos).

Viva o teatro!

O orçamento do Estado para 2019 prevê verba de R$ 1,5 milhão para restauração e modernização do Carlos Gomes. Que esse recurso seja realmente aplicado. Nosso principal teatro merece.

Viva a cultura!

Também estão previstos R$ 6 milhões para construção de um novo presídio em Xuri. Se a gente tivesse mais teatros, certamente não precisaria de mais penitenciárias.

Enivaldo dançou

Campanha faz cada coisa... Dia desses, Enivaldo dos Anjos (PSD), durante reunião de campanha em Vila Velha, caiu no forró com uma aliada.

Efeito 51

De Cabo Daciolo (Patriota) sobre suas chances: “Vou ser eleito presidente da República, no primeiro turno, com 51% dos votos”.

Alô, Brasil!

Ainda dá tempo de salvá-lo?

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MINIENTREVISTA

“A busca por privilégios corrói a sociedade”

Autor do best-seller “Pare de Acreditar no Governo”, o capixaba Bruno Garschagen tem tudo pra causar polêmica de novo com “Direitos Máximos, Deveres Mínimos – O Festival de Privilégios que Assola o Brasil”, livro que acaba de lançar.

Quando o direito se torna privilégio?

No livro eu apresento outra abordagem a partir das definições de direito e de privilégio fundamentadas no Direito Natural. Em resumo: o direito é uma regra estatal que vale para todos; o privilégio é uma regra estatal que vale para um grupo.

No Brasil, você diz que há privilegiados até fora do aparelho do Estado. Quem são eles?

São muitos e estão pulverizados em diversos grupos sociais, sexuais, econômicos, mas como fomos treinados a reconhecer privilégios como direitos, e como há tantos privilégios concedidos, nem conseguimos perceber a distinção. No livro eu escolhi alguns exemplos que reputo simbólicos, como aqueles concedidos a estudantes, a empresários, a criminosos condenados, a empregados com carteira assinada, à OAB, aos LGBTTI.

Quem está pagando por esses privilégios?

Do ponto de vista financeiro, todos que pagamos tributos no Brasil. Do ponto de vista ético e da responsabilidade individual, toda a sociedade e as gerações que ainda hão de nascer. O grande tema do livro é justamente como uma sociedade que incentiva a busca por privilégios acaba por corroer a responsabilidade individual, o sentido de dever e de obrigação, além afetar a busca de um sentido para a vida.

Como acabar com os privilégios?

Esclarecendo para a sociedade o que é direito e o que é privilégio a fim de que ela entenda qual a real dimensão do problema e o que está em jogo, e mudando as regras que permitem a concessão sistemática de privilégios disfarçados de direitos.

Os presidenciáveis estão dispostos a acabar com essas benesses?

O tema entrou na pauta de alguns poucos presidenciáveis, que publicamente condenam certos privilégios e prometem dar fim a alguns deles. Mas promessa de político só costuma durar até o resultado da eleição que o elege.

Na sua opinião, qual o privilégio mais escandaloso do Brasil?