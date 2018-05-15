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Opinião

Erosão: natureza é implacável, mas convivência é possível

Erosão no Litoral Sul exige uma atuação integrada entre poder público e pesquisadores, em busca de soluções eficazes

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 21:18

Públicado em 

14 mai 2018 às 21:18

Colunista

Culpar a natureza pela destruição que vem se espalhando pelo Litoral Sul do Estado é tentar escapar das próprias responsabilidades, quando se sabe que é a ocupação desordenada das áreas costeiras que deve ser combatida, o que dá todo o peso ao fator humano. Se no passado predominou a ignorância sobre as implicações da urbanização desenfreada à beira-mar, hoje essa justificativa não é mais aceitável, é inócua. Não há mais desculpas, a humanidade acumulou conhecimento suficiente para entender que suas ações são cruciais para os desequilíbrios ambientais.
As imagens mostram o poder da erosão: ruas arrasadas pelas águas em Marataízes, ondas atingindo o muro de um prédio de 12 andares em Guarapari, casas interditadas em Ponta da Fruta, em Vila Velha. É a devastação acontecendo diante dos olhos, não são meras previsões apocalípticas. Se não houver um comprometimento real da sociedade, guiada pelo poder público, o futuro será ainda mais arrasador.
Sem uma ocupação consciente do solo, tudo será em vão. Especialistas com frequência alertam que as barreiras de pedras – a medida mais imediata tomada pelas autoridades, quando não é a definitiva – podem até mesmo piorar o quadro. É preciso uma visão mais ampla, é importante que as prefeituras estejam em contato permanente com pesquisadores e profissionais para a tomada de decisões. A formação de grupos multidisciplinares torna-se imprescindível. Devem permanecer atuantes para a troca de conhecimento sobre as peculiaridades geográficas e, assim, propor soluções com competência. A natureza é implacável, mas com respeito, a convivência é possível.

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