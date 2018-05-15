Erosão: natureza é implacável, mas convivência é possível

Culpar a natureza pela destruição que vem se espalhando pelo Litoral Sul do Estado é tentar escapar das próprias responsabilidades, quando se sabe que é a ocupação desordenada das áreas costeiras que deve ser combatida, o que dá todo o peso ao fator humano. Se no passado predominou a ignorância sobre as implicações da urbanização desenfreada à beira-mar, hoje essa justificativa não é mais aceitável, é inócua. Não há mais desculpas, a humanidade acumulou conhecimento suficiente para entender que suas ações são cruciais para os desequilíbrios ambientais.

As imagens mostram o poder da erosão: ruas arrasadas pelas águas em Marataízes, ondas atingindo o muro de um prédio de 12 andares em Guarapari, casas interditadas em Ponta da Fruta, em Vila Velha. É a devastação acontecendo diante dos olhos, não são meras previsões apocalípticas. Se não houver um comprometimento real da sociedade, guiada pelo poder público, o futuro será ainda mais arrasador.