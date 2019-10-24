"Era nítida a superioridade do Flamengo", comenta leitor

O zagueiro Pablo Marí marcou o quarto gol do Flamengo e comemorou com o atacante Bruno Henrique Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na final da Libertadores, o Flamengo enfrenta o River Plate, em partida marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, na primeira final do torneio continental em partida única.

A vitória sobre o Grêmio na Libertadores une-se à excelente fase do Flamengo também no Brasileirão. O time do técnico Jorge Jesus está na liderança do campeonato, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras. Mesmo faltando 11 rodadas até a final, as apostas são praticamente unânimes ao apontar que a equipe carioca vai levar a taça.

O jogo desta quarta-feira e a boa atuação do Flamengo foram elogiados pelos leitores. Confira alguns comentários:

O Flamengo derrotou o Grêmio nesta última quarta-feira, num Maracanã lotado e colorido por uma maciça legião rubro-negra. O feito tornou-se ainda mais expressivo pela qualidade do adversário, uma equipe cuja excelente qualidade prenunciava um jogo equilibrado e difícil. Dia 23 de novembro próximo, em Santiago, Chile, a decisão da Libertadores: o argentino River Plate que se cuide. (Roberto Pimentel)

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Não sou flamenguista, mas pelo jogo lá no Sul era nítida a superioridade do time do Flamengo, hoje é o melhor elenco do Brasil. (Gilson Leal)

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Fomos roubados no estádio deles, mas no Maraca não teve jeito, não. Atropelamos o Grêmio. (Ezequias Ribeiro)

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O desfibrilador já estava ativado aqui em casa! Haja coração, aqui é Flamengo! (Tereza Rocha)

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Festa na favela, festa nos bairros, festa aqui e ali. Parabéns aos torcedores, parabéns ao Mengão! (Rogerio Torres Povoa)

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Depois de trinta e oito anos, acho justo fazer festa. (Vanderlei Porto)

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Flamengo deu um show e foi merecedor. (Neliane Rodrigues)

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O Grêmio não jogou nada, aí facilitou mesmo para o Flamengo! Não tirando o mérito do Flamengo não, porque foi merecido, mas o Grêmio dormiu em campo. (João Dassie)

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Renato Gaúcho passou pano para o Flamengo. O time do Flamengo tem qualidade incontestável, mas ele largou o Grêmio no meio do mato sozinho. Pega mal um técnico, no meio de uma etapa decisiva para o time, dar uma entrevista falando que se o adversário passar para a final ele vai torcer por ele. (Gustavo Cabral Mulinari)

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Quero ver o Flamengo ganhar do atual campeão da Libertadores, 23 de novembro. (Heraldo Alvernaz Ribeiro)

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Está na final, mas não ganhou a Libertadores. Do outro lado tem um time tetracampeão e que chegou a três finais nos últimos cinco anos de competição. Vai ser um jogão, Flamengo tem mais time, só que tem o tal do River Plate… (Leonardo Alexandre)

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Meus parabéns ao time do Grêmio. Mesmo perdendo, jogou limpo, sem pancadaria. Isso é futebol. (Anderson Lopes)

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O Espírito Santo não deu um prazer de dar um time primeira divisão aos capixabas, então assim se torce para o Estado vizinho. (Nancy Freire Rodrigues)

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