Equipe de Aras tem nomes ligados a Janot e Raquel Dodge

Subprocurador Augusto Aras, indicado para ser procurador-geral da República Crédito: ROBERTO JAYME/TSE

Adonis entrou no Ministério Público Federal há 27 anos e, pela experiência na instituição, poderia ser considerado um "cabeça branca" - termo utilizado por Aras na sabatina no Senado quando criticou colegas que trabalham na Lava Jato. "Talvez tenham faltado cabeças brancas", disse Aras aos parlamentares.

O subprocurador-geral, que atua em processos da Lava Jato no STJ, não confirmou se aceita o convite de Aras, de acordo com um interlocutor. Aras, no entanto, não indicou ainda o chefe da atuação nos processos penais e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato.

Na composição da equipe, que prestigiou vários grupos dentro do Ministério Público Federal, Aras escolheu como vice-procurador-geral da República José Bonifácio de Andrada, que havia ocupado a função no segundo mandato de Janot. Como vice-procurador-geral Eleitoral, foi mantido Humberto Jacques, indicado de Raquel.

Entre as outras funções que Aras já preencheu, está a de secretário de Perícia, Pesquisa e Análise. O nome escolhido é Pablo Coutinho Barreto, que trabalhou na gestão de Raquel.

O novo chefe do Ministério Público indicou, ainda, como secretário de Cooperação Internacional, Hindemburgo Chateaubriand, próximo ao subprocurador-geral Nicolao Dino, e terá como chefe de gabinete Alexandre Espinosa, que trabalhou nas equipes de Raquel e do também ex-procurador-geral da República Roberto Gurgel.

O nome do secretário-geral, Eittel Santiago de Brito Pereira, já havia sido confirmado anteriormente nos bastidores.

DISCURSO

Ao ser empossado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 26, em cerimônia no Planalto, Aras prometeu "independência e autonomia" e disse que a Procuradoria tem a missão de induzir políticas públicas sociais e de defesa das minorias.

O discurso de Aras sobre as minorias contrasta com declarações de Bolsonaro durante o processo de escolha do chefe do Ministério Público . Antes de fazer a indicação, o presidente disse que queria um PGR que não tratasse minorias de "forma xiita", não "supervalorizasse minorias" e entendesse "que as leis têm de ser feitas para a maioria e não para as minorias".