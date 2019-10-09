Equipe de A Gazeta embarca em expedição para Ilha da Trindade

Para revelar as belezas e curiosidades de Trindade, a equipe de reportagem de A Gazeta embarcou numa expedição rumo ao arquipélago. Serão quatro dias a bordo do navio Bahia, da Marinha do Brasil, até desembarcar na ilha, que pertence ao Espírito Santo.

O repórter Sullivan Silva e o repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, que passarão três dias desbravando Trindade, vão dar detalhes sobre a rotina curiosa dos marinheiros e as constatações do estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Confira todos os detalhes dessa expedição nos próximos dias em A Gazeta.