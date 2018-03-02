Zona Franca inaugurada em Cariacica vai gerar 130 vagas de emprego

Durante a manhã desta sexta-feira (2) foi inaugurada a Zona Franca de Manaus, em Cariacica. Serão armazenados no Espírito Santo produtos fabricados no Amazonas. Dessa forma o processo de entrega para os estados do Sudeste e de outras regiões do País ficará mais agilizando. O armazém, que pertence a Terca, conta com mais 12 mil metros quadrados e capacidade de movimentar produtos de 500 empresas que atuam no polo industrial do Amazonas. Além disso, 130 vagas de emprego diretas serão criadas com o novo empreendimento. Confira as informações na entrevista com o Superintendente do Terca, Sidemar de Lima Acosta: