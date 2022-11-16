Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) estará mais presente no ES

Essa é só uma “amostra grátis” do que vem por aí. A chuva forte que atinge o Espírito Santo e causa transtornos, como alagamentos e trânsito lento, é resultado de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), junção de uma frente fria com áreas de instabilidade. Essa ZCAS causará chuva forte no Estado até o fim de semana.

O período chuvoso começou em outubro e seguirá até o fim do verão 2023. Segundo Ivaniel Foro Maia, meteorologista do Incaper, ela vai aparecer com mais frequência, pelo menos, nos próximos dois meses. E para se ter uma ideia, entre os feriados de Finados e esta da Proclamação da República, choveu de 200 a 250 mm nas áreas mais altas do Estado e na Grande Vitória. Ouça a entrevista completa.