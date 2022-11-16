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Chuva no ES

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) estará mais presente no ES

Segundo Ivaniel Foro Maia, meteorologista do Incaper, ela vai aparecer com mais frequencia , pelo menos, nos próximos meses

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:42
Primavera começa com chuva e ventos fortes no Espírito Santo
Chuva e ventos fortes no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Essa é só uma “amostra grátis” do que vem por aí. A chuva forte que atinge o Espírito Santo e causa transtornos, como alagamentos e trânsito lento, é resultado de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), junção de uma frente fria com áreas de instabilidade. Essa ZCAS causará chuva forte no Estado até o fim de semana.
O período chuvoso começou em outubro e seguirá até o fim do verão 2023. Segundo Ivaniel Foro Maia, meteorologista do Incaper, ela vai aparecer com mais frequência, pelo menos, nos próximos dois meses. E para se ter uma ideia, entre os feriados de Finados e esta da Proclamação da República, choveu de 200 a 250 mm nas áreas mais altas do Estado e na Grande Vitória. Ouça a entrevista completa.
Entrevista Patricia Vallim - Ivaniel Foro Maia - 16-11-22.mp3

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